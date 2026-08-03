Oviedo llevará el trabajo de los artistas asturianos a los colegios por la Capitalidad Cultural de 2031
La candidatura seleccionará catorce o quince proyectos para desarrollar residencias artísticas en las aulas este otoño y convertir al alumnado en embajador de la «amabilidá»
La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 llevará este otoño el trabajo de los artistas asturianos a los colegios. El proyecto denominado «Pequeñas acciones por la ‘amabilidá’» impulsará residencias artísticas con el objetivo de acercar la creación a las aulas, involucrar al alumnado en el proceso y convertir a los niños en embajadores. Así lo expuso el director del proyecto, Rodolfo Sánchez, durante la presentación que hizo ayer en el stand de Oviedo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias.
La convocatoria para que los interesados registren sus proyectos se pondrá en marcha el 17 de agosto. La dirección artística elegirá entre catorce y quince iniciativas para desarrollarlas en los primeros compases del curso, dando así continuidad al trabajo realizado con los colegios durante los últimos meses tras conseguir superar en marzo el primer corte. Oviedo compite contra Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria y Granada. En la retina de los niños quedó grabada la marcha de la ‘amabilidá’, en la que participaron 2.500 escolares a principios de mayo. La codirectora artística, Zoe López, destacó que la educación ocupa una posición transversal dentro del proyecto cultural. «Tiene que ver con cambiar las audiencias y regenerarlas, e invitar a la participación desde la infancia y desde la escuela, que es la base. La cultura es también educación», subrayó.
La actuación se integra en una estrategia más amplia para llevar las diferentes creaciones a cada rincón carbayón. «La cultura no espera la participación, sino que se mueve», añadió. Durante el otoño también continuará «Puxa’l barrio», el programa que acerca actividades artísticas a los centros sociales de Oviedo. También se realizarán nuevas sesiones de «Sentémonos», la iniciativa abierta a la ciudadanía para explicar el proyecto, resolver dudas y recoger aportaciones de forma directa.
En paralelo, el equipo trabaja en la redacción del segundo dossier de la candidatura, que deberá entregarse antes del 3 de noviembre, recordó Sánchez. El documento, en el que trabaja intensamente la otra codirectora artística, Paula Mota, se articulará sobre dos grandes ejes: el programa artístico y el modelo de gobernanza que respaldará su ejecución. Este último apartado pretende acreditar ante los expertos europeos que Oviedo dispone de una estructura solvente para asumir la organización de la capitalidad.
Otra fecha clave será el 27 de noviembre. Parte de los miembros del jurado –dos representantes internacionales y un experto nacional– viajará ese día a la ciudad para conocer el territorio de la ‘amabilidá’. Los responsables de la candidatura volverán a la madrileña sede del Ministerio de Cultura el 1 de diciembre para entrevistarse con el grupo de expertos. Tras un día de deliberación por el medio, se conocerá la decisión final en una rueda de prensa en la que se anunciará el vencedor. La ciudad compite contra Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria.
Aunque Europa exige que la candidatura corresponda formalmente a una ciudad, sus responsables insistieron ayer en que Oviedo 2031 se plantea como un proyecto para toda Asturias. «Es un proyecto que conecta la región con Europa. Y la ‘amabilidad’ tiene sentido aquí y tiene mucho sentido en el contexto europeo en el que nos encontramos», concluyó Sánchez. Al acto también acudió la concejala de Educación, Lourdes García, y el stand acogerá hoy la presentación del concierto «Armonía Eclíptica», a cargo de Oviedo Filarmonía y que se celebrará el viernes en el Auditorio.
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