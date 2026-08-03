El rector de la Universidad de Oviedo celebra que el Principado estudie una gran partida para ampliar el campus de El Cristo
Villaverde confía en que la financiación se consigne en 2027 para licitar el proyecto e iniciar las obras por el antiguo edificio de Silicosis
El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, recibió como «una gran noticia» que el Principado estudie incluir una importante partida en los presupuestos para iniciar la rehabilitación del antiguo edificio de Silicosis del HUCA para albergar a los alumnos de la facultad de Ciencias. «Lo que nos preocupaba es que el tiempo pasaba y no acabábamos de ver reflejada la cantidad que nos permitiese abordar el proyecto», detalló en un acto celebrado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Allí recordó que las conversaciones se remontan a septiembre de 2022, cuando el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció durante el debate sobre el estado de la región la ampliación del campus universitario en los espacios del antiguo hospital.
Villaverde subrayó que la Universidad ya ha cumplido con los compromisos que había asumido para impulsar la operación. La institución solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social la cesión de los espacios necesarios y cuenta también con el anteproyecto de ampliación. Los siguientes pasos dependerán ahora de cómo se desarrolle el proyecto definitivo y de la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del ámbito del viejo HUCA. «Tener el presupuesto consignado nos permitirá lanzar cuanto antes la licitación del proyecto y su ejecución para iniciar las obras en El Cristo», señaló el rector.
La operación facilitaría la unificación de las sedes judiciales en Llamaquique, ya que el traslado de la Facultad de Ciencias liberará uno de los inmuebles que ocupa actualmente la Universidad. El Principado ha respaldado esta fórmula y defiende que no es necesario esperar a que estén rehabilitados los edificios de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas para comenzar a desalojar las dependencias universitarias de Llamaquique.
Suscríbete para seguir leyendo
- Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda
- Cuatro amigos de toda la vida reabren La Chucha, el histórico quiosco de Oviedo: café de especialidad, matcha, galletas y una pequeña terraza con cuatro mesas
- Imanol Arias, Paloma San Basilio, Toni Acosta y Gabino Diego: estas son las estrellas que encabezan el teatro de San Mateo en Oviedo
- Delia Losa dimite como secretaria general del PSOE en Oviedo tras la victoria de Sergio Llera en las primarias
- La falda del Naranco de Oviedo sumará 254 viviendas: así se unirán los barrios
- La ruptura en el PSOE, mucho más que una brecha generacional: el análisis de lo ocurrido tras las primarias de los socialistas de Oviedo
- Los padres que tuvieron encerrados durante años a sus hijos en una casa de Oviedo recuperan el contacto con los pequeños: podrán mantener visitas y llamadas telefónicas
- Lluvia de dinero en el Estanco de la Suerte de Oviedo: reparten un premio de la Bonoloto