El rector de la Universidad de Oviedo celebra que el Principado estudie una gran partida para ampliar el campus de El Cristo

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, recibió como «una gran noticia» que el Principado estudie incluir una importante partida en los presupuestos para iniciar la rehabilitación del antiguo edificio de Silicosis del HUCA para albergar a los alumnos de la facultad de Ciencias. «Lo que nos preocupaba es que el tiempo pasaba y no acabábamos de ver reflejada la cantidad que nos permitiese abordar el proyecto», detalló en un acto celebrado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Allí recordó que las conversaciones se remontan a septiembre de 2022, cuando el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció durante el debate sobre el estado de la región la ampliación del campus universitario en los espacios del antiguo hospital.

Villaverde subrayó que la Universidad ya ha cumplido con los compromisos que había asumido para impulsar la operación. La institución solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social la cesión de los espacios necesarios y cuenta también con el anteproyecto de ampliación. Los siguientes pasos dependerán ahora de cómo se desarrolle el proyecto definitivo y de la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del ámbito del viejo HUCA. «Tener el presupuesto consignado nos permitirá lanzar cuanto antes la licitación del proyecto y su ejecución para iniciar las obras en El Cristo», señaló el rector.

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La operación facilitaría la unificación de las sedes judiciales en Llamaquique, ya que el traslado de la Facultad de Ciencias liberará uno de los inmuebles que ocupa actualmente la Universidad. El Principado ha respaldado esta fórmula y defiende que no es necesario esperar a que estén rehabilitados los edificios de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas para comenzar a desalojar las dependencias universitarias de Llamaquique.