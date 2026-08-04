Atacan una emblemática iglesia de Oviedo con pintadas xenófobas y anticlericales: "Ratas traidoras acoged a los moros en el Vaticano"
Operarios del Ayuntamiento procedieron a la eliminación de la pintada desde primera hora de este martes
La iglesia redonda de La Gesta, en Oviedo, amaneció este martes con pintadas realizadas con spray negro en su fachada en las que se lanzaban mensajes de carácter xenófobo y críticas contra la Iglesia. Los grafitis, descubiertos a primera hora de la mañana por el párroco, Juan José Tuñón, fueron eliminados por operarios del Ayuntamiento antes de las diez de la mañana. Por el momento se desconoce la autoría del ataque y si responde a la acción de una persona a título individual o de algún colectivo.
Las pintadas aparecieron en ambos lados de la fachada principal del templo, orientada hacia la plaza del Fresno. En la parte izquierda podía leerse el mensaje: «Ratas traidoras acoged a los moros en el Vaticano», mientras que en la derecha figuraba la frase «Ya estamos pasando», ambas realizadas con pintura en aerosol de color negro.
Fue el propio párroco quien se encontró con los grafitis al llegar a la iglesia durante la mañana. Tras dar aviso, el Ayuntamiento movilizó a un equipo de limpieza que acudió al lugar para borrar las inscripciones antes de que avanzase la jornada y evitar así que permanecieran visibles durante más tiempo.
Mientras un operario trabajaba sobre la fachada para retirar los restos de pintura, Juan José Tuñón no ocultaba su preocupación por lo sucedido. «Estamos llegando a unos extremos...», lamentaba el sacerdote mientras seguía de cerca las labores de limpieza.
Por el momento no ha trascendido ninguna reivindicación sobre la acción ni existen indicios públicos que permitan atribuirla a un grupo concreto. Entre las hipótesis que se barajan figura que las pintadas puedan guardar relación con el debate generado en torno a la llegada de inmigrantes a Ceuta y con el posicionamiento de la Iglesia a favor de la acogida de personas migrantes, aunque tampoco se descarta que se trate de la actuación aislada de un individuo.
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