El barrio de Oviedo que tendrá un nuevo acceso al su colegio tras dos años de reivindicaciones

Los vecinos de Las Campas que tienen niños y niñas pequeños se encargan cada día, como es natural, de llevarlos al colegio del barrio, el CP Juan Rodríguez Muñiz. Ahora, la historia es bien distinta dependiendo de la zona en la que vivan: si residen en el sur, aparentemente su tránsito es normal, pero aquellos que lo hacen en el este o en el norte se ven obligados a dar un pantagruélico rodeo para acceder al centro por la calle Yernes y Tameza. Buenas noticias para estos últimos, porque ese periplo que realizan dos veces al día, al llevarlos y recogerlos, llegará próximamente a su fin tras aprobar el Ayuntamiento las obras de un nuevo acceso que permitirá llegar al colegio por su cara noreste y conectarlo directamente con la calle Orlando Sanz.

La noticia ha sido recibida con una mezcla de alivio y orgullo en la denominada «zona cero» de las obras, donde ahora hay césped y una empinada pendiente. «Llevamos dos años pidiéndolo y lo hemos logrado por fin», se congratula el presidente de la Asociación de Vecinos Las Campas del Naranco de Oviedo, Jorge Ugarte, que remata orgulloso que la consecución de la mejora «es un logro vecinal» del que se beneficiará una zona con «cada vez más niños y jóvenes» y en la que viven unas 3.000 personas.

El nuevo proyecto técnico –presupuestado en 180.631,69 euros por Infraestructuras y con un plazo de ejecución de tres meses– contempla la creación de un vial compuesto por una solera de hormigón reforzada con un bordillo jardinero que funcionará como cuneta de drenaje. Para salvar el fuerte desnivel, se ha diseñado un trazado en zigzag que facilitará tanto el tránsito peatonal como el rodado, permitiendo que el transporte escolar opere en condiciones óptimas de seguridad. La obra se completará con una red de iluminación vial y la recuperación de las zonas ajardinadas circundantes, incluyendo el traslado y replantado de los árboles afectados por el nuevo trazado.

Ugarte no está solo en la celebración. Con él están Ovidio Fernández, Emilia Prol y Adolfo Figares –histórico líder vecinal de Las Campas y de quien Ugarte tomó el testigo–, que recalca que el nuevo acceso no solo beneficiará a los niños, sino que permitirá a los mayores transitar por itinerarios adaptados. «A los críos hay que darles lo mejor, pero un barrio accesible es aquel en el que un abuelo puede llevar a su nieto al colegio sin jugarse el tipo en una pendiente», señala, lamentando que, por ciertas cuestiones de accesibilidad, «el barrio parece diseñado para que te quedes en casa».

Sin embargo, el éxito del acceso escolar es solo el primer punto de una lista de mejoras que los vecinos consideran inacabada. El grupo se desplaza apenas unos metros por esa gran zona verde que bordea la avenida Orlando Sanz. La amplitud contrasta con la falta de equipamiento: en medio de la pradera, una solitaria mesa de madera se levanta en el entorno. «La llamamos la “mesa presidencial”», explica Emilia Prol con ironía, debido a lo solicitada que está por los jóvenes y demás usuarios de la zona verde. Ejemplo del notable tránsito era en ese momento Loli González, sentada en una toalla con su perro, «Max». Ella también considera que el área necesita una mayor dotación de mobiliario público.

El paseo de la comitiva lleva después ante un sendero de tierra, empinado y resbaladizo, que constituye la única vía para alcanzar la parte alta de una zona rehabilitada y con árboles plantados, donde consideran que el Ayuntamiento ha descuidado lo más básico: cómo llegar hasta ella. «Es un acceso para hacer un trail. La gente se cae, especialmente cuando llueve y el barro lo cubre todo», señala Ugarte, que espera que se pueda dotar al espacio de un acceso a la altura de las circunstancias.

Noticias relacionadas

Aun así, el sentir general es de satisfacción por haber logrado la gran obra: el nuevo acceso al centro educativo. No obstante, aunque este es «un paso gigante», el presidente de la asociación mantiene la guardia alta. «Quedan muchas reivindicaciones en el tintero», sentencia, aunque sabe que «las cosas de palacio van despacio».