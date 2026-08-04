El cine, el teatro y un concierto sinfónico por el eclipse protagonizan la agenda cultural de Oviedo de esta semana

Oviedo despliega durante esta primera semana de agosto una programación cultural centrada en el cine, el teatro y un concierto sinfónico multimedia por el eclipse. Los recorridos dramatizados por el Teatro Campoamor conviven con el certamen nacional de teatro amateur en una semana de proyecciones estivales y música al aire libre en diferentes puntos de la capital asturiana entre el lunes 3 y el lunes 10 de agosto, con una oferta de actividades que comienza cada tarde a partir de las 17.30 horas.

El Auditorio Príncipe Felipe alberga el viernes 7, a las 19.00 horas, la cita "Armonía Eclíptica", una propuesta de la Oviedo Filarmonía bajo la batuta de Anthony Gabriele. El evento, que cuenta con el respaldo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), fusiona la música sinfónica con elementos multimedia durante 75 minutos para preparar al público ante el próximo fenómeno astronómico.

En el ámbito de las artes escénicas, la compañía Factoría Norte inicia una serie de visitas teatralizadas en el Teatro Campoamor, con pases dobles a las 17.30 y 19.30 horas que se desarrollarán hasta el sábado inclusive. Las sesiones están diseñadas para grupos de 60 personas que se prolongarán durante varios días de la semana y los asistentes recorrerán las instalaciones del coliseo ovetense en una actividad que mantiene precios diferenciados por tramos de edad.

De forma paralela, el Teatro Filarmónica retoma a las 19.30 h el Festival Nacional de Teatro Amateur "Ciudad de Oviedo" Memorial José Antonio Lobato. La cartelera incluyó las comedias "Ciao amore. Adiós Babayo" (martes 4), puesta en escena por el Grupo Teatro Selena, y "Más p'allá que p'acá" (jueves 6), de la compañía Teatro Padre Coll.

La oferta cinematográfica tiene lugar a las 22.15 horas a través del ciclo "Cine a la luz de la luna", que recorre diversos barrios y parroquias. La explanada del Palacio de los Deportes en Ventanielles acoge la proyección de "Wicked: Part One" (martes 4), mientras que la Plaza del Conceyín en La Corredoria recibe la cinta inspirada en "Minecraft" (miércoles 5). El jueves fue el turno de "Robot Salvaje" (jueves 6) en la Plaza del Pueblo de Madrid de Colloto, y el lunes 10 se recuperó en el Estadio Fumea Lolo Rodríguez de Olloniego la sesión de "Paddington" (lunes 10) que había sido suspendida previamente.

La música de proximidad tuvo su espacio con la Banda de Música Ciudad de Oviedo, que actúa el miércoles en la Plaza Longoria Carbajal a las 19.00 horas dentro del programa "Vive la Banda" y el jueves a las 19.00 horas en el Quiosco del Bombé con sus tradicionales bailes. Además, el patio del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo se convertirá el miércoles, a las 20.00 horas, en el escenario de "Tiempos Nuevos", con las actuaciones musicales de Parkineos y Gea con acceso gratuito.

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Las entradas para las citas de pago, incluyendo el ciclo de teatro "Parada Obligatoria", se gestionan a través de las taquillas del Teatro Campoamor y la plataforma web municipal. El Auditorio Príncipe Felipe y el Teatro Filarmónica también habilitan sus puntos de venta durante las tardes de los espectáculos hasta el inicio de cada función.