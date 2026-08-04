Los colegios estrenan refugios climáticos: barrera de 18 abedules para una de las unidades más céntricas de Oviedo

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Pablo Miaja completó esta semana su dotación de refugio climático, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para mejorar el bienestar de los alumnos en los espacios de recreo. La actuación, ejecutada de forma intensiva en apenas dos días, deja en el patio del centro una barrera forestal de 18 abedules de gran porte en dos hileras. ¿El objetivo? Mitigar los altos niveles de contaminación acústica y atmosférica que sufre el colegio debido a su ubicación junto a la calle General Elorza, una de las vías con más tráfico de la ciudad, creando así un entorno más fresco, saludable y protegido para los menores.

"Estamos encantados con esta propuesta, nos ayuda a cumplir con uno de los objetivos de nuestro proyecto educativo, que es precisamente el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad", manifestó el director del colegio, Marcos Carrasco.

Estudios previos situaban a este colegio como uno de los puntos con mayor exposición a emisiones contaminantes de la capital asturiana. "Es una medida esencial para renaturalizar los espacios de nuestro patio", explica el responsable del centro sobre el plantado de los ejemplares de abedul, ya adultos. Además de los árboles, los trabajos incluyeron la creación de perímetros vegetales para delimitar la nueva escuela infantil, una obra que se culminó este año y que comenzará a funcionar en el lateral izquierdo del centro el próximo ejercicio lectivo.

La intención de la dirección no es solo medioambiental o estética: se quiere integrar estos nuevos elementos en la educación de los pequeños y pequeñas. Por ejemplo, permitiendo que cada aula "apadrine" un árbol para fomentar el respeto al medio ambiente entre los escolares. A tal fin ya cuentan con un huerto, que pretenden mejorar e incorporarle un sistema de regadío.

La obra del Pablo Miaja se engloba en un contrato municipal de 119.999,34 euros a través del cual el Ayuntamiento dotará de refugios climáticos a 35 centros educativos públicos. Los trabajos previstos en el pliego incluyen arbolado de hoja caduca, setos, macizos vegetales y mobiliario urbano, como mesas de picnic, priorizando los colegios con mayor carencia de sombra.