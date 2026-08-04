Detenido en Oviedo tras un robo en una vivienda: llevaba una pistola cargada y escondía el resto del botín entre un hotel y su casa

La Guardia Civil ha detenido en Oviedo a un hombre de 45 años como presunto autor de un robo con fuerza en una vivienda de la zona rural del concejo en el que fueron sustraídas dos pistolas, dos escopetas de caza, abundante munición, joyas valoradas por sus propietarios en unos 70.000 euros, 4.000 euros en efectivo, documentación y tarjetas bancarias. El arrestado fue interceptado tres días después del robo cuando caminaba por la vía pública con una de las pistolas ocultas entre la ropa y preparada para disparar. La investigación permitió recuperar las armas, prácticamente todas las joyas sustraídas y el resto del botín, localizado entre su domicilio y la habitación de un hotel de la ciudad en el que había estado alojado. Al detenido se le imputan delitos de robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, usurpación de estado civil, tentativa de estafa y estafa.

Los hechos se remontan al pasado 23 de julio, cuando la Guardia Civil recibió la denuncia por un robo cometido en una vivienda situada en la zona rural de Oviedo. Según la investigación, los autores se apoderaron de dos armas cortas de los calibres 9 milímetros y 22, junto con su correspondiente munición, además de dos escopetas de caza ocultas tras un mueble de la casa, cartuchos de ambos calibres, joyas cuyo valor asciende a unos 70.000 euros, 4.000 euros en efectivo guardados en una caja fuerte, documentación personal y varias tarjetas bancarias y comerciales.

Las primeras pesquisas permitieron a los agentes obtener indicios sobre la forma en que se había cometido el robo y orientar rápidamente la investigación hacia un sospechoso. El punto de inflexión llegó al conocerse un intento de compra de un teléfono móvil de alta gama en un centro comercial utilizando una de las tarjetas sustraídas junto con la documentación de la víctima. A ello se sumó el uso fraudulento de una tarjeta bancaria para realizar extracciones de efectivo en distintos cajeros automáticos por un importe total de 2.390 euros.

El análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad tanto del establecimiento comercial como de las entidades bancarias permitió a los investigadores identificar al presunto autor y organizar un dispositivo para proceder a su arresto. La operación se diseñó con especiales medidas de seguridad ante la sospecha de que el hombre todavía pudiera llevar consigo las armas robadas.

La detención tuvo lugar durante la tarde del 26 de julio en plena vía pública. En el momento del arresto, los agentes comprobaron que el sospechoso ocultaba entre sus ropas una de las pistolas sustraídas, cargada y lista para hacer fuego, circunstancia que incrementó la peligrosidad de la intervención.

La investigación posterior permitió reconstruir los movimientos del detenido durante los días posteriores al robo. Aunque residía habitualmente en un domicilio de Oviedo, los agentes comprobaron que desde la comisión de los hechos no había regresado a esa vivienda y que había permanecido alojado en un establecimiento hotelero de la ciudad.

Ese dato resultó determinante para recuperar el resto del material sustraído. En el buzón de correos de su domicilio apareció escondida la segunda pistola, del calibre 22. Además, durante el registro de la vivienda se localizaron diversas joyas, munición y varias monedas antiguas.

El resto del botín fue hallado en la habitación del hotel donde se había alojado el arrestado. En un falso techo de la estancia los agentes encontraron las dos escopetas de caza, más munición, joyas, documentación personal y tarjetas bancarias y financieras pertenecientes a las víctimas. Según informó la Guardia Civil, el sospechoso había abandonado previamente el establecimiento sin llegar a abonar la estancia.

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Gracias a la rapidez de la investigación, la Guardia Civil ha logrado recuperar las armas de fuego robadas junto con su munición y la mayor parte de las joyas sustraídas. Concluidas las diligencias, el detenido, vecino de Oviedo y de 45 años, fue puesto a disposición del servicio de guardia del Tribunal de Instancia de Oviedo.