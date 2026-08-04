"Escuchar, imaginar y dejarse llevar": así será el recital musical que se ofrece en Oviedo como aperitivo del eclipse total de sol

Una cita que invita a "escuchar, imaginar y dejarse llevar". Con estas palabras es como la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz, presentó este martes en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) la iniciativa "Armonía Eclíptica", con la que Oviedo fusiona la música sinfónica y la ciencia para conmemorar el próximo eclipse total de sol, que está a la vuelta de la esquina ya que tendrá lugar el 12 de agosto por la tarde. El espectáculo multimedia, programado para el 7 de agosto a las 19.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe, une las proyecciones del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con el talento de la orquesta Oviedo Filarmonía para invitar al público a un acontecimiento que entrelaza la investigación y el arte que supondrá el cierre de una gira nacional que recorrió siete localidades españolas por las que discurre la franja de totalidad del eclipse.

Según explicó la edil, la colaboración entre la Fundación Municipal de Cultura y el CSIC pone de relieve que ambas disciplinas, arte y ciencia, "pueden dialogar de forma natural". Díaz subrayó que el consistorio apuesta por una oferta que mezcla "tradición y vanguardia", utilizando la música clásica como una de las principales "fortalezas culturales" de la capital asturiana para "generar nuevas formas de conocimiento y de disfrute cultural". El evento musical tendrá una duración de 75 minutos, donde las imágenes de gran formato cobrarán protagonismo junto a la interpretación en vivo.

Por su parte, la directora de Oviedo Filarmonía, María Riera, detalló que la formación ya inició este lunes los ensayos bajo la batuta del maestro Anthony Gabriele, que es quien dirigirá el recital. El programa musical seleccionado para la ocasión incluirá piezas de Richard Strauss, Claude Debussy y los movimientos de "Los Planetas" de Holst, además de la obra "Solaris", de John Estacio. Riera destacó la "versatilidad" de la orquesta para alejarse de su repertorio habitual y participar en proyectos que vincularon las partituras con el "espacio exterior".

La delegada del CSIC en Asturias, María Fernández, recordó que este ciclo de conciertos se desarrolló previamente en provincias como Soria, Castellón o Madrid; localidades que también disfrutarán del "gran fenómeno" que es el eclipse. La científica incidió en que el objetivo de la institución al proponer estas actuaciones es "acercar la ciencia a la sociedad" y al día a día de los ciudadanos aprovechando la expectación generada por el eclipse total. Fernández calificó de "lujo" la posibilidad de disfrutar de un suceso cósmico de tal calado en Oviedo y en Asturias, rematando con que "la cultura es eclipse y la cultura es música".

La venta de localidades sigue abierta y a disposición de los interesados en las taquillas del Teatro Campoamor y en la página web municipal de entradas con precios que oscilan entre los 15 y los 20 euros.