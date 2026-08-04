La Fiscalía pide prisión sin fianza para el detenido por el incendio de Valentín Masip: existe un riesgo de fuga
El Ministerio Público aprecia que puede atentar contra los bienes de las víctimas; al investigado se le atribuyen inicialmente los delitos de incendio y allanamiento de morada
La Fiscalía del Principado de Asturias acaba de solicitar el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por provocar presuntamente la explosión y el posterior incendio registrados el pasado sábado en una vivienda del número 26 de la calle Valentín Masip, en Oviedo. El investigado continúa ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde el juez de guardia y el fiscal se trasladaron este mediodía para tomarle declaración.
La petición ha sido remitida a la sección de instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 4, de Oviedo. La Fiscalía fundamenta la medida cautelar en la existencia de riesgo de fuga, debido a la elevada pena que podría imponérsele en caso de condena, y en la necesidad de evitar que pueda volver a atentar contra los bienes de las víctimas. En principio, al detenido se le atribuyen los delitos de incendio y allanamiento de morada, aunque la calificación jurídica de los hechos podría modificarse a medida que avance la instrucción del procedimiento.
El hombre sostiene que sufrió un brote psicótico que le hizo creer que estaba siendo perseguido. El informe elaborado por los psiquiatras será una de las piezas clave de la investigación. Durante la madrugada anterior al suceso, varios vecinos escucharon gritos en los que pedía ayuda y aseguraba que querían matarlo. Los hechos ocurrieron alrededor de las ocho de la mañana. Tras la explosión, se desató un gran incendio en la vivienda, que el investigado había heredado de su madre, pero que fue embargada por impagos y ya había sido vendida. De forma paralela, el hombre se arrojó al patio de luces desde la tercera planta. Un tendedero situado en el primer piso frenó su caída.
A continuación, rompió la ventana de la cocina de otra vivienda para acceder a su interior y se escondió en un armario, donde fue localizado por los servicios de emergencias. Sufrió un politraumatismo y permanece hospitalizado, con una recuperación que se prevé larga. Está representado por el abogado Ernesto Ramos.
Mientras continúa la investigación para determinar el origen exacto de la deflagración y del fuego, los residentes intentan recuperar la normalidad.
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