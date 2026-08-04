Patrick Topping, Marco Faraone y Wade encabezan el cartel de elrow en Oviedo

Patrick Topping, Marco Faraone y Wade serán los principales reclamos de la gran fiesta de elrow, que se celebrará el sábado 5 de septiembre en el recinto de La Ería. El cartel lo completan Olive F, el asturiano Héctor Llamazares y Rendher y Malóne Morez. La música comenzará a las cinco de la tarde y se prolongará hasta las dos y media de la madrugada, nueve horas y media de actividad.

El programa presenta un marcado carácter internacional. El principal nombre del cartel es Topping, uno de los DJ británicos más reconocidos de la última década. Director del sello Trick, ha actuado en festivales como Tomorrowland, Glastonbury, Coachella, Awakenings y Ultra, y en 2022 fue reconocido como mejor DJ británico. Sus sesiones combinan bases de «house» y techno con ritmos contundentes pensados para las grandes pistas de baile.

El italiano Marco Faraone aportará el registro más próximo al techno. Fundador del sello Uncage, su trayectoria incluye actuaciones en clubes de referencia como Fabric, Panorama Bar, DC10 y Amnesia. El tercer gran nombre es Wade, uno de los productores españoles con mayor proyección. Sus trabajos se reconocen por las líneas de bajo, las influencias del hip hop y la incorporación ocasional de elementos procedentes de la música española. El DJ mantiene, además, una estrecha vinculación con elrow y conoce especialmente bien el carácter festivo, colorista y teatral de sus espectáculos.

Olive F representa el perfil emergente del programa. Coleccionista de vinilos antes de iniciar su carrera profesional como DJ, combina influencias del disco, el soul y el hip hop con el «house» más enérgico. Ha sido residente de elrow y Defected y ha publicado música en ambos sellos. Su presencia introduce un sonido más cálido y desenfadado dentro de un cartel con varios artistas de registros más contundentes.

Uno de los momentos más singulares será la actuación conjunta de Rendher y Malóne Morez. El primero, nacido en Barcelona, mezcla el «tech house» con influencias del hip hop de los años noventa y los ritmos latinos. Ha pasado por escenarios como Hï Ibiza, DC10, Amnesia, Printworks y Brooklyn Mirage. Malóne, nacido en Cuba y establecido en Miami, es residente de Space Miami y fundador del sello WHYNOTUS. Ambos compartirán los platos y construirán una sesión de forma alterna.

El acento asturiano lo pondrá Héctor Llamazares, que acumula dos décadas de trayectoria y ha participado en quince ediciones de Aquasella. Sus sesiones recorren diferentes etapas de la electrónica y pueden incorporar techno, «house», electro y acid. Su inclusión permite que el cartel mantenga una conexión directa con una escena asturiana de amplia tradición.

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La fiesta se desarrollará bajo la temática «Delusionville», creada por el artista estadounidense Ron English. Elrow transformará La Ería en un universo poblado por animales antropomórficos, paisajes cambiantes y personajes inspirados en el movimiento artístico POPaganda. La escenografía, los actores, las instalaciones y el habitual despliegue de color y confeti acompañarán a una programación musical diseñada para crecer en intensidad desde la tarde hasta la madrugada.