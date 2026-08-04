El PSOE exige que la pista de atletismo de Ciudad Naranco sea un equipamiento abierto a la ciudadanía de Oviedo

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, exigió que la pista de atletismo de Ciudad Naranco sea un equipamiento abierto a la ciudadanía para evitar que su utilidad se limite a la alta competición. A través de una batería de preguntas registradas para la próxima comisión de Educación y Deportes, la edil reclama al equipo de gobierno de Alfredo Canteli que garantice un uso público, cotidiano y accesible de una infraestructura financiada con fondos de los ovetenses porque, según defendió, “antes de hablar de grandes eventos, hay que garantizar que quienes pagan esta inversión puedan utilizarla con normalidad”.

La representante socialista mostró su inquietud ante la falta de definición sobre el modelo de gestión que seguirá este recinto, que representa una de las dotaciones económicas más cuantiosas de la historia deportiva reciente en el municipio. Sánchez Santa Bárbara pidió transparencia para conocer si el proyecto responderá al interés general o si, por el contrario, se convertirá en un espacio exclusivo para unos pocos usuarios especializados.

El historial de la obra está marcado por diversos cambios técnicos y presupuestarios. La concejala recordó que se aprobó una modificación al alza del 20% en el importe del contrato antes incluso de que arrancaran las labores de construcción. Además, lamentó que se descartara la idea original de incluir una pista polideportiva adicional en la misma parcela, una instalación que estaba destinada específicamente a dar servicio a los residentes de la zona.

Durante el proceso, la edil detectó contradicciones en el discurso del Alcalde, Alfredo Canteli. Mientras el regidor afirmó en una visita reciente que no le gustaba que la instalación sirviera para otros fines ajenos al atletismo, también prometió que el recinto cumpliría con la función de centro deportivo que demandaba el barrio. Por ello, la formación socialista interrogará al Ejecutivo local sobre si los escolares, el deporte base, las personas mayores y los clubes de la ciudad tendrán cabida en el calendario habitual de la pista.

Sánchez Santa Bárbara insistió en que los habitantes de Ciudad Naranco, que convivirán a diario con la infraestructura, deben ser los beneficiarios directos de la misma. En este sentido, la edil instó al gobierno municipal a comprometerse públicamente con una explotación que despeje las dudas sobre posibles restricciones derivadas de fórmulas de gestión distintas de la municipal.

"Queremos saber si podrán utilizarla los escolares, el deporte base, las personas mayores, los clubes locales, los deportistas populares y, especialmente, los vecinos y vecinas", subrayó la concejala. Para el PSOE, rehttps://www.lne.es/oviedo/2026/07/29/alfredo-canteli-oviedo-tendra-mejor-132934829.htmlsulta prioritario definir el aprovechamiento real de un espacio sufragado íntegramente con dinero público antes de priorizar el impacto de los torneos profesionales.