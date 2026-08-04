Los vecinos denuncian un nuevo corte de agua en San Cipriano de Pando
Los vecinos de la localidad ovetense se ven desamparados con un nuevo corte de agua, incrementando su hartazgo tras varios veranos con "problemas todas las semanas"
Bárbara Martín
“Desde hace varios veranos, todas las semanas hay algún problema con el agua”, explica Lorena Fernández, una vecina de San Cipriano de Pando afectada una vez más por los constantes cortes de agua. Desde ayer por la tarde los vecinos de la localidad se encuentran en una incómoda situación pese a haber contactado ya con Aqualia, que, como explica Fernández, se limitó a abrir una incidencia y enviar unos técnicos que no solucionaron nada. “El problema cada vez va a más y nos sentimos desamparados” comenta frustrada.
En los últimos 20 años la población de la zona se ha triplicado y los dos depósitos interconectados, uno de ellos de reciente construcción, no son suficientes para abastecer a los habitantes de las localidades de San Cipriano de Pando, Bendones, Villamíana y demás pueblos de los alrededores. Además de los frecuentes cortes de agua, la presión de la misma no es la adecuada, lo que, como explica Fernández, ya ha provocado desperfectos en electrodomésticos.
Por el momento la solución se limita a añadir al deposito “tres o cuatro cubas de agua todos los días”. Para los vecinos esta medida es insuficiente, podría funcionar en momentos puntuales, pero no es la forma correcta de solucionar un problema que llevan tanto tiempo arrastrando. Los vecinos reclaman soluciones e información, reuniones vecinales y la atención de Aqualia. La falta de recursos económicos no es una excusa: “No quiero desmerecer a nadie, pero esto en la calle Uría no pasa, la zona rural está abandonada, aunque yo pago mis impuestos como una ciudadana de Oviedo capital”, manifiesta Fernández.
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