Vox alerta de una nueva okupación en este barrio de Oviedo: la formación recrimina al Gobierno local su falta de respuestas

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo alertó este martes de una nueva okupación en una vivienda ovetense y recriminó al Gobierno local su falta de respuestas ante la degradación de la zona donde ocurrió el suceso. La concejala Alejandra González Roqué exigió al Alcalde, Alfredo Canteli, la adopción de medidas contundentes para frenar la "inseguridad" ciudadana tras un fin de semana marcado por el desalojo de una vivienda, asegurando que “los vecinos vuelven a trasladarnos su desesperación” ante la ausencia de soluciones efectivas por parte del Partido Popular.

Los hechos se desencadenaron el pasado fin de semana, cuando los bomberos y las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir en un inmueble que había sido asaltado ilegalmente en el barrio de San Lázaro. González Roqué explicó que la vigilancia en el barrio disminuyó tras un breve periodo de refuerzo policial, lo que provocó que los residentes sufrieran de nuevo altercados constantes que impiden el desarrollo normal de su vida cotidiana.

La formación recordó que lleva meses advirtiendo sobre el progresivo deterioro de la convivencia en este punto de la ciudad. Por este motivo, la edil reclamó al Ejecutivo municipal que escuche a los afectados y ponga en marcha un plan de choque inmediato. Según la representante de Vox, si las actuaciones actuales no ofrecen resultados, es imperativo que se apliquen todas las herramientas que sean “necesarias y contundentes” para resolver lo que definió como un problema "endémico".

La concejala censuró que el equipo de Gobierno no mantuviera la presión policial en el tiempo, permitiendo que la sensación de abandono regresara a las calles de San Lázaro. González Roqué incidió en que la gravedad de la situación requiere una intervención institucional de calado que aporte tranquilidad definitiva a una vecindad que se siente desprotegida ante los continuos incidentes.