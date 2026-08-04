Vox alerta de una nueva okupación en este barrio de Oviedo: la formación recrimina al Gobierno local su falta de respuestas
La edil Alejandra González exige Alcalde medidas contundentes frente a la "inseguridad": “Los vecinos vuelven a trasladarnos su desesperación”
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo alertó este martes de una nueva okupación en una vivienda ovetense y recriminó al Gobierno local su falta de respuestas ante la degradación de la zona donde ocurrió el suceso. La concejala Alejandra González Roqué exigió al Alcalde, Alfredo Canteli, la adopción de medidas contundentes para frenar la "inseguridad" ciudadana tras un fin de semana marcado por el desalojo de una vivienda, asegurando que “los vecinos vuelven a trasladarnos su desesperación” ante la ausencia de soluciones efectivas por parte del Partido Popular.
Los hechos se desencadenaron el pasado fin de semana, cuando los bomberos y las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir en un inmueble que había sido asaltado ilegalmente en el barrio de San Lázaro. González Roqué explicó que la vigilancia en el barrio disminuyó tras un breve periodo de refuerzo policial, lo que provocó que los residentes sufrieran de nuevo altercados constantes que impiden el desarrollo normal de su vida cotidiana.
La formación recordó que lleva meses advirtiendo sobre el progresivo deterioro de la convivencia en este punto de la ciudad. Por este motivo, la edil reclamó al Ejecutivo municipal que escuche a los afectados y ponga en marcha un plan de choque inmediato. Según la representante de Vox, si las actuaciones actuales no ofrecen resultados, es imperativo que se apliquen todas las herramientas que sean “necesarias y contundentes” para resolver lo que definió como un problema "endémico".
La concejala censuró que el equipo de Gobierno no mantuviera la presión policial en el tiempo, permitiendo que la sensación de abandono regresara a las calles de San Lázaro. González Roqué incidió en que la gravedad de la situación requiere una intervención institucional de calado que aporte tranquilidad definitiva a una vecindad que se siente desprotegida ante los continuos incidentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda
- Cuatro amigos de toda la vida reabren La Chucha, el histórico quiosco de Oviedo: café de especialidad, matcha, galletas y una pequeña terraza con cuatro mesas
- Imanol Arias, Paloma San Basilio, Toni Acosta y Gabino Diego: estas son las estrellas que encabezan el teatro de San Mateo en Oviedo
- La falda del Naranco de Oviedo sumará 254 viviendas: así se unirán los barrios
- La ruptura en el PSOE, mucho más que una brecha generacional: el análisis de lo ocurrido tras las primarias de los socialistas de Oviedo
- Los padres que tuvieron encerrados durante años a sus hijos en una casa de Oviedo recuperan el contacto con los pequeños: podrán mantener visitas y llamadas telefónicas
- Lluvia de dinero en el Estanco de la Suerte de Oviedo: reparten un premio de la Bonoloto
- Detenido un viajero en la estación de Oviedo con 80 gramos de cocaína y 23.600 euros en metálico