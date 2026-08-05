Atención, conductor: cortes en pleno centro de Oviedo este miércoles

La calle Ramón y Cajal permanecerá cortada este miércoles hasta las 18.00 horas con motivo de las operaciones de desmontaje de una grúa torre en las obras que se están ejecutando en la calle Altamirano.

El operativo seguirá permitiendo el paso de los vehículos de los vecinos afectados, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal de la obra y de la policía municipal. El tránsito de peatones seguirá siendo posible en ambos lados de la calle.

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Se recomienda a los conductores planificar con antelación los trayectos, prestar atención a la señalización provisional instalada en la zona y utilizar itinerarios alternativos siempre que sea posible.