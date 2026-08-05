Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el SESPAIncendiosEclipse en AsturiasLotería en OviedoZonas tensionadas en AsturiasCrisis en Ceuta
instagramlinkedin

Atención, conductor: cortes en pleno centro de Oviedo este miércoles

La calle Ramón y Cajal permanecerá cerrada al tráfico hasta la tarde

Grúa en la calle Ramón y Cajal.

Grúa en la calle Ramón y Cajal. / Nicolás Silva García

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nicolás Silva García

La calle Ramón y Cajal permanecerá cortada este miércoles hasta las 18.00 horas con motivo de las operaciones de desmontaje de una grúa torre en las obras que se están ejecutando en la calle Altamirano.

El operativo seguirá permitiendo el paso de los vehículos de los vecinos afectados, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal de la obra y de la policía municipal. El tránsito de peatones seguirá siendo posible en ambos lados de la calle. 

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Se recomienda a los conductores planificar con antelación los trayectos, prestar atención a la señalización provisional instalada en la zona y utilizar itinerarios alternativos siempre que sea posible.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda
  2. Cuatro amigos de toda la vida reabren La Chucha, el histórico quiosco de Oviedo: café de especialidad, matcha, galletas y una pequeña terraza con cuatro mesas
  3. Imanol Arias, Paloma San Basilio, Toni Acosta y Gabino Diego: estas son las estrellas que encabezan el teatro de San Mateo en Oviedo
  4. La falda del Naranco de Oviedo sumará 254 viviendas: así se unirán los barrios
  5. Los padres que tuvieron encerrados durante años a sus hijos en una casa de Oviedo recuperan el contacto con los pequeños: podrán mantener visitas y llamadas telefónicas
  6. El barrio de Oviedo que tendrá un nuevo acceso al su colegio tras dos años de reivindicaciones
  7. Lluvia de dinero en el Estanco de la Suerte de Oviedo: reparten un premio de la Bonoloto
  8. Detenido un viajero en la estación de Oviedo con 80 gramos de cocaína y 23.600 euros en metálico

El PSOE denuncia que Oviedo gastará tres millones en la operación del nuevo local de 1.000 metros del Calatrava

El PSOE denuncia que Oviedo gastará tres millones en la operación del nuevo local de 1.000 metros del Calatrava

"Maricón, sal de ahí": las amenazas que sufre un inquilino de Oviedo con contrato en vigor y que paga el alquiler por parte de una empresa de desokupación

"Maricón, sal de ahí": las amenazas que sufre un inquilino de Oviedo con contrato en vigor y que paga el alquiler por parte de una empresa de desokupación

Atención, conductor: cortes en pleno centro de Oviedo este miércoles

Atención, conductor: cortes en pleno centro de Oviedo este miércoles

Covadonga Tomé urge a reforzar la seguridad en Sograndio tras la fuga de cinco internos:

Covadonga Tomé urge a reforzar la seguridad en Sograndio tras la fuga de cinco internos:

El PP acusa a Barbón de tener "abandonado" el Centro de Menores de Sograndio

El PP acusa a Barbón de tener "abandonado" el Centro de Menores de Sograndio

Prisión provisional sin fianza para el detenido por la explosión y el incendio de Oviedo

Prisión provisional sin fianza para el detenido por la explosión y el incendio de Oviedo

La gestora del Movistar Arena organizará hasta diez grandes conciertos al año en Oviedo

La gestora del Movistar Arena organizará hasta diez grandes conciertos al año en Oviedo

Los cortes para el derribo del viejo HUCA dejan sin dos parkings a Oviedo

Los cortes para el derribo del viejo HUCA dejan sin dos parkings a Oviedo
Tracking Pixel Contents