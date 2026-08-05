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La concejalía de Festejos reparte 122.000 euros en ayudas a las romerías de barrio de Oviedo

La línea municipal de subvenciones aporta entre 400 y 4.500 euros a 38 celebraciones

Asistentes a la merienda del día del bollo de las fiestas de Fitoria.

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Lucas Blanco

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Las asociaciones y comisiones de festejos que sostienen el calendario festivo de barrios y pueblos de Oviedo recibirán este año un respaldo económico de 122.610 euros procedentes de las arcas municipales. El listado provisional de concesión de ayudas aprobado por el Ayuntamiento contempla subvenciones para 38 celebraciones, con cuantías que oscilan entre los 410,89 y los 4.500 euros en función del presupuesto, la dimensión y la repercusión social de cada cita. Las entidades dispondrán ahora de un plazo para presentar alegaciones antes de la resolución definitiva.

De los festejos beneficiarios, dieciocho percibirán la cuantía máxima prevista en la convocatoria. Entre ellos figuran las fiestas de San Juan de La Corredoria, San Antonio de Fitoria y Villamejil, la Fiesta de Trubia, Santa Filomena, San Antonio de Olloniego, Oviedo Antiguo, Santa Gemma, Tudela Veguín, Latores, Santianes, Halloween y Navidad de Vetusta o las Fiestas del Parque, entre otras. También destaca la ayuda de 4.000 euros para la Comida en la Calle de Fitoria.

En el extremo contrario, la ayuda más reducida corresponde a la Folixa de San Xuan organizada por la asociación de vecinos Fuente Pando-Pumarín, con 410,89 euros. Le siguen el concierto de Navidad de Campo de los Reyes y Teatinos, con 442,49 euros, y el 50.º aniversario de las Fiestas Xuno de San Claudio, con 677,78 euros. Otras celebraciones de menor presupuesto, como la Cabalgata de Reyes de Trubia o el Día del Socio de Ponteo, también figuran entre las beneficiarias de esta línea municipal.

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El listado provisional incluye además tres solicitudes excluidas por no encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento: la Fiesta del Centenario del Real Oviedo y dos actividades de las Fiestas de San Francisco Javier 2026 de La Tenderina.

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