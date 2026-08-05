Los cortes para el derribo del viejo HUCA dejan sin dos parkings a Oviedo

Los cierres vinculados al derribo de los abandonados edificios del viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ya están en marcha. Los vehículos no pueden acceder a la calle Emilio Rodríguez Vigil y los conductores han perdido el aparcamiento frente al antiguo Hospital General. También permanece cortado un tramo de la calle Doctor Armando Telenti, en uno de los laterales de la Escuela de Idiomas, y ya no se puede acceder a la zona de estacionamiento donde se celebró el festival Kuivi durante un par de veranos.

Las restricciones permiten ampliar el perímetro de seguridad necesario para acometer una de las operaciones más esperadas en el barrio después de una década de abandono. Durante diez meses, el Principado derribará los inmuebles del complejo que no tendrán una segunda vida: el Hospital General, los servicios anexos, Policlínicas y los Hongos. La previsión es que las demoliciones concluyan durante la próxima primavera, aseguró hace una semana el consejero de Hacienda, Guillermo Martínez, a los vecinos durante una reunión.

El cierre del entorno constituye el primer efecto visible de unos trabajos que se desarrollarán por fases. Tras completar el vallado perimetral, los operarios realizarán tareas de desbroce y retirarán de forma controlada el amianto presente en algunas construcciones. Solo después comenzará la demolición de las estructuras. Las actuaciones arrancarán en el extremo opuesto al inmueble que todavía ocupa el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, para que esta instalación pueda mantener hasta octubre su actividad. Después, se trasladará a Llanera y será entonces cuando se hagan visibles las actuaciones que los vecinos llevan esperando doce años. Fue en junio de 2014 cuando las instalaciones sanitarias se trasladaron a La Cadellada, dejando sin uso un reguero de inmuebles que han sido expoliados por culpa de los sucesivos robos.

Una vez retirados los edificios, los solares se cubrirán provisionalmente con zonas verdes. Esta solución tendrá carácter temporal y permitirá mejorar el entorno mientras se concreta la transformación definitiva de los terrenos a través del Plan Especial de Reforma Interior (PERI). El objetivo es integrar en la ciudad los aproximadamente 230.000 metros cuadrados de la parcela, construir vivienda asequible y reservar espacios para usos públicos y sociales.

El Principado se ha comprometido a incorporar a los colectivos vecinales desde las primeras etapas de la redacción urbanística y no únicamente durante el posterior periodo de alegaciones. Peláez trasladó a las asociaciones de El Cristo y Buenavista que podrán participar en el diseño del nuevo ámbito y plantear sus propuestas sobre las necesidades de los dos barrios.

De forma paralela, Hacienda estudia incluir en los próximos presupuestos autonómicos una partida importante para que la Universidad de Oviedo pueda rehabilitar el edificio de Silicosis, uno de los inmuebles que formará parte del nuevo campus. Si la dotación económica y la tramitación avanzan según el calendario previsto, las obras podrían comenzar el próximo año y permitirían ampliar el campus universitario de El Cristo.

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La gran incógnita

La principal duda será qué va a pasar con la antigua Residencia de Nuestra Señora de Covadonga, el edificio más grande del antiguo HUCA. Su propiedad corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social y de su futuro solo se sabe que se demolerá.