Covadonga Tomé urge a reforzar la seguridad en Sograndio tras la fuga de cinco internos:
La diputada reclama más vigilantes, una mejor coordinación de la plantilla y actuaciones para corregir las deficiencias de las instalaciones
La diputada del grupo mixto Junta General, Covadonga Tomé, reclamó este miércoles al Principado que adopte medidas urgentes para reforzar la seguridad en el centro de menores de Sograndio. La diputada formuló esta petición tras conocerse un nuevo altercado en las instalaciones, durante el cual se fugaron cinco internos y varias personas resultaron heridas leves.
Tomé dirigió su reclamación al consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, y a la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente. La parlamentaria considera necesario garantizar tanto la seguridad de los trabajadores como la de los jóvenes internados en el centro. También recordo que en junio mantuvo una reunión con el comité de empresa para conocer las condiciones de las instalaciones y de la plantilla. Según explicó, los representantes de los trabajadores le trasladaron la existencia de problemas estructurales que afectan a la atención prestada a los menores y al desempeño del personal.
Entre las medidas planteadas figura el aumento del número de vigilantes y la mejora de su formación. Tomé también reclamó una mayor coordinación entre el personal de seguridad, los educadores y el resto de la plantilla. «Si la empresa de seguridad no cumple, o si el acuerdo es insuficiente para la cobertura adecuada del centro, habrá que plantearse cambios de forma urgente». El comité de empresa les trasmitió que hay humedades, goteras, falta de agua caliente en el edificio y carencias en los protocolos internos.
Tomé advirtió de que esta situación dificulta el trabajo de intervención con los jóvenes. «Lo que están haciendo es directamente apagar fuegos, sin poder trabajar con ellos y sin darles una posibilidad de mejora», afirmó. La diputada recordó que ya trasladó este asunto a una comisión parlamentaria en junio y denunció que las medidas solicitadas todavía no se han adoptado.
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