¿Qué especies y curiosidades atesora el Campo San Francisco de Oviedo?: el paisajista José Valdeón arranca sus visitas de verano y las desvela

¿Sabía usted que la especie vegetal Ginkgo biloba es, prácticamente, un fósil viviente, ya que existe sobre la faz de la Tierra desde hace 290 millones de años? ¿O que los castaños llegaron a Asturias con la romanización? Estos y otros muchos datos y detalles curiosos sobre la flora que puebla el Campo San Francisco son los que ofrece el paisajista José Valdeón, que ayer comenzó una nueva edición de sus visitas veraniegas para descubrir los secretos que guarda la espesura del pulmón verde ovetense. ¿El objetivo? No solo instruir. "Este es un paseo para recrearnos, pasarlo bien y ver cosas bonitas", adelantó el propio Valdeón a comienzo del itinerario como toda una declaración de intenciones.

No fueron pocos los que aceptaron ese reto a la par que invitación, ya que a las 19.30 horas una treintena de personas se arremolinaban en la esquina del jardín de las calles Santa Susana y conde de Toreno, donde se produjo el pistoletazo de salida del recorrido con una duración de algo más de una hora. Precisamente allí es donde se hallan esos ejemplares prehistóricos de árbol con los que se abre este texto, una variedad originaria de Asia, en concreto de China central.

Esa fue solo una de las muchas especies cuyo nombre se mencionó de labios de Valdeón. Los tilos –de los cuales un ejemplar se taló la semana pasada en las inmediaciones de Santa Susana por riesgo de caída– no tardaron en salir a la palestra. "Alcanzan 30 metros fácilmente", especificó el experto, que comentó que cuando crecen sus extensiones "se abren en dos", lo que aumenta el riesgo de que esos apéndices sean arrancados por los temporales. ¿La solución? La poda de estos árboles, que decoran la avenida de José Cuesta, la que discurre en paralelo a la calle Toreno.

El único castaño del Campo está al inicio del paseo del Bombé. "Realmente hay otro, más joven, pero está muriéndose", lamentó Valdeón, que girando la vista señaló a un gran ejemplar de una de las más abundantes especies que habitan en el Campo: los castaños de indias. "Nos decían de pequeños que sus frutos no se comen", apuntó el guía como anécdota infantil mientras muchos asentían; incluso un hombre afirmó, con conocimiento de causa, que "saben muy mal", arrancando una sonrisa del grupo.

Justo esa especie es la mayoritaria en el salón Bombé, nombre preciso del paseo que alberga el quiosco de la música de De la Guardia y otras joyas. Su nombre lo recibe porque los ovetenses se reunían allí en el siglo XIX con coches de caballo modelo Bombé, bautizando a un espacio que se remodeló a raíz de la coronación de la reina Isabel II. "Es una joya auténtica", calificó Valdeón de la explanada, de la que echa de menos los bancos estilo imperio.

"¡Qué bellos son! ¡Hay que mirar hacia arriba!", animó el paisajista varias veces refiriéndose a grandes secuoyas, totémicos tejos o hermosos magnolios en una visita que dio nueva perspectiva a los asistentes de las vistas que se ven desde las arterias, muy vistas, pero poco conocidas, que recorren este corazón verde que late en el centro de Oviedo.