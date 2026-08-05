La gestora del Movistar Arena organizará hasta diez grandes conciertos al año en Oviedo
La programación incluirá un mínimo de quince eventos al año, propuestas especiales para San Mateo y una apuesta por dar visibilidad al talento asturiano
Entre ocho y diez conciertos con artistas nacionales de reconocido prestigio, intérpretes internacionales y una programación específica para las fiestas de San Mateo. A la empresa gestora del Movistar Arena, antiguo WiZink Center, tan solo le queda un paso para organizar los conciertos y la programación cultural en el Palacio de los Deportes de Oviedo. La mesa de contratación acaba de proponer como adjudicataria a la única empresa que se presentó a la licitación puesta en marcha por la concejalía liderada por Nacho Cuesta y tan solo falta que la Junta de Gobierno dé el visto bueno a la decisión.
La concesión tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prorrogarla por otros dos, y contempla un mínimo de quince eventos anuales, ampliables a 25 en función de la demanda. La propuesta de la empresa madrileña se divide en cuatro grandes categorías: artistas con gran éxito en el panorama español, figuras internacionales, músicos emergentes y espectáculos especiales de entretenimiento. El informe municipal considera suficientemente concreta la apuesta por los intérpretes nacionales, debido al compromiso de celebrar un máximo de diez actuaciones anuales con cantantes de reconocido prestigio y amplia capacidad de convocatoria. «Este planteamiento contribuye positivamente a garantizar una programación estable y atractiva, alineada con los objetivos de dinamización cultural y captación de público asociados a la explotación de la instalación».
La propuesta también incluye cantantes internacionales y espectáculos de gran formato destinados al público familiar. Variada será la oferta para San Mateo. Este será el último año en el que se celebrarán los grandes conciertos en el aparcamiento del Carlos Tartiere y Rodrigo Cuevas será quien ponga el broche de oro a este escenario después de cuatro años consecutivos de programación. El relevo lo tomará el próximo año el Palacio de los Deportes. La candidatura propone durante los festejos dos conciertos de pop o rock en castellano, música urbana o latina, una propuesta de entretenimiento familiar y otras dos iniciativas culturales. Estas últimas pasarán por el circo, la danza o el teatro.
El apartado mejor valorado por los técnicos municipales es el dedicado al talento asturiano. La empresa propone que los creadores locales y regionales puedan ofrecer espectáculos propios, actuar como teloneros en eventos de mayor formato, presentar nuevos proyectos y participar en galas multidisciplinares. Para seleccionar a los participantes, se prevé colaborar con asociaciones de músicos, promotores culturales y agencias especializadas del Principado, además de canalizar iniciativas a través del propio Ayuntamiento. También asume el compromiso de promocionarlos mediante los canales de comunicación vinculados a la programación del Palacio.
La candidatura también se centra en el equipo. Los gestores del Movistar Arena proponen un grupo liderado por un director de la concesión, un responsable de programación, otro de operaciones y un responsable de comunicación y venta de entradas para organizar cada una de las actuaciones. También se incluirá personal eventual de seguridad, limpieza, barras y atención al público. El Ayuntamiento, por su parte, acaba de sacar a licitación un contrato para instalar, retirar y manejar todos los elementos necesarios para la celebración de los conciertos que vendrán a revolucionar el escenario musical local.
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