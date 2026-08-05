Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Un gran socavón mantiene cortados los accesos rodados a un importante barrio de Oviedo

Todo el tráfico circula provisionalmente por Las Begonias, una vía de tres metros de ancho utilizada habitualmente como salida

VÍDEO: Un socavón en la calle Jacintos, en el barrio de Guillén Lafuerza, mantiene cortados los accesos al barrio

VÍDEO: Un socavón en la calle Jacintos, en el barrio de Guillén Lafuerza, mantiene cortados los accesos al barrio

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Un socavón de grandes dimensiones en la calle Jacintos mantiene cortado el acceso habitual al barrio de Guillén Lafuerza. La incidencia obliga a realizar tanto la entrada como la salida por la calle Las Begonias, una vía de apenas tres metros de ancho utilizada normalmente para abandonar el barrio. La carretera tan solo tiene un carril, que funciona provisionalmente para los dos sentidos de circulación, y su estrechez dificulta especialmente el cruce de los vehículos, que deben aproximarse a las casas para poder continuar su marcha. Además, la acera es muy pequeña y se encuentra a la misma altura que la calzada.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

El gran socavón se produjo como consecuencia del hundimiento del asfalto. La calle Jacintos dispone de una zona de estacionamiento en el tramo más próximo al edificio de Seguridad Ciudadana de Rubín y de dos carriles: uno para acceder a las viviendas y otro para salir del barrio. El agujero se encuentra en mitad de ambos, lo que impide mantener la circulación con normalidad.

El Ayuntamiento colocó varias vallas alrededor para advertir a los peatones de que no transiten por esta zona y señales para alertar a los conductores. Sin embargo, la alcaldesa de barrio, Cristina Yebra, lamenta que pasen los días sin que se acometa la reparación. «En todo este tiempo no hicieron nada y para los vecinos es algo urgente», reivindica.

La solución provisional permite mantener comunicado el barrio, pero provoca numerosas molestias a quienes utilizan el coche a diario. Los conductores deben extremar la precaución y la falta de espacio los obliga a realizar maniobras junto a las viviendas, lo que aumenta el riesgo para las personas que caminan por la zona.

Yebra reconoce que no deberían producirse problemas graves si los vehículos entran y salen despacio, pero considera que la actual organización del tráfico no puede prolongarse. «Es un incordio y podría haber un accidente. Si se cruzan dos coches, tienen que arrimarse a las casas», explica.

La situación presenta estos días algo menos de peligro debido a las vacaciones escolares del colegio Jaime Borrás y del instituto Pérez de Ayala. Durante el curso, muchos padres llevan a sus hijos en coche a ambos centros, lo que provoca largas filas de vehículos a primera hora de la mañana y al mediodía. Los principales afectados son los residentes de las viviendas, así como los usuarios del centro social y de la iglesia.

La reparación resulta especialmente urgente ante la posibilidad de que la provisionalidad se prolongue hasta el final de las vacaciones. Mientras el socavón siga ocupando los dos carriles de la calle Jacintos, todo el tráfico deberá concentrarse en una vía que no está preparada para asumir simultáneamente la entrada y la salida del barrio.

Inundaciones

Este es el segundo problema de relevancia que se produce en Guillén Lafuerza en menos de dos semanas. El bar más antiguo de la capital asturiana, el Guillén, se inundó durante una fuerte tormenta. Su propietaria, Leticia Posada, explicó que el nivel del agua llegó aproximadamente hasta las rodillas.

Noticias relacionadas

La situación no es nueva y se repite cada año. El agua baja desde las cuestas próximas al Hospital Universitario Central de Asturias y La Monxina y termina acumulándose frente al negocio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda
  2. Cuatro amigos de toda la vida reabren La Chucha, el histórico quiosco de Oviedo: café de especialidad, matcha, galletas y una pequeña terraza con cuatro mesas
  3. Imanol Arias, Paloma San Basilio, Toni Acosta y Gabino Diego: estas son las estrellas que encabezan el teatro de San Mateo en Oviedo
  4. La falda del Naranco de Oviedo sumará 254 viviendas: así se unirán los barrios
  5. Los padres que tuvieron encerrados durante años a sus hijos en una casa de Oviedo recuperan el contacto con los pequeños: podrán mantener visitas y llamadas telefónicas
  6. El barrio de Oviedo que tendrá un nuevo acceso al su colegio tras dos años de reivindicaciones
  7. Lluvia de dinero en el Estanco de la Suerte de Oviedo: reparten un premio de la Bonoloto
  8. Detenido un viajero en la estación de Oviedo con 80 gramos de cocaína y 23.600 euros en metálico

Un gran socavón mantiene cortados los accesos rodados a un importante barrio de Oviedo

Un gran socavón mantiene cortados los accesos rodados a un importante barrio de Oviedo

San Esteban de las Cruces recuerda con flores a las fusiladas trece rosas

San Esteban de las Cruces recuerda con flores a las fusiladas trece rosas

La concejalía de Festejos reparte 122.000 euros en ayudas a las romerías de barrio de Oviedo

La concejalía de Festejos reparte 122.000 euros en ayudas a las romerías de barrio de Oviedo

Los vecinos de la calle Antonio Bascarán, en Oviedo, piden accesos de “este siglo”

Los vecinos de la calle Antonio Bascarán, en Oviedo, piden accesos de “este siglo”

De la minería terrestre a la espacial: Asturias busca su lugar en la carrera por la Luna

De la minería terrestre a la espacial: Asturias busca su lugar en la carrera por la Luna

Los icónicos murales del bar Pick-Up pasan a manos de Oviedo tras una década sin exhibirse

Los icónicos murales del bar Pick-Up pasan a manos de Oviedo tras una década sin exhibirse

Vox alerta del riesgo en dos cruces de Oviedo por coincidir el verde peatonal y el ámbar para vehículos

Vox alerta del riesgo en dos cruces de Oviedo por coincidir el verde peatonal y el ámbar para vehículos

El PSOE denuncia que Oviedo gastará tres millones en la operación del nuevo local de 1.000 metros del Calatrava

El PSOE denuncia que Oviedo gastará tres millones en la operación del nuevo local de 1.000 metros del Calatrava
Tracking Pixel Contents