En marcha el nuevo acceso al colegio de Pando, en Oviedo

Las obras para eliminar las barreras arquitectónicas del acceso oeste del colegio público Germán Fernández Ramos, en Pando, ya están en marcha. La actuación, impulsada por el Ayuntamiento de Oviedo con una inversión de 139.343 euros y un plazo de ejecución de dos meses, permitirá dotar al centro de un itinerario plenamente accesible, conectando mediante rampas las distintas zonas exteriores del recinto y facilitando el acceso de alumnado, familias y personal con movilidad reducida. La concejalía de Infraestructuras, dirigida por el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, confirmó el inicio de unos trabajos que habían tenido que esperar después de que el primer proceso de licitación quedase desierto por la falta de empresas interesadas.

La intervención se desarrolla en uno de los puntos más problemáticos del colegio, situado sobre una pequeña loma y con un acceso condicionado hasta ahora por la presencia de escaleras y otros obstáculos que dificultaban la movilidad. El proyecto busca resolver una reivindicación histórica de la comunidad educativa para garantizar la accesibilidad universal en el recinto.

Los trabajos contemplan la demolición de parte de los muros y de las escaleras existentes, así como el desmontaje de los pasamanos actuales. En su lugar se levantarán nuevos muros de hormigón armado que permitirán configurar el trazado de las rampas, además de ejecutarse un sistema de drenaje previo a la renovación completa del camino de acceso.

La actuación no se limitará a la entrada oeste. El proyecto también prevé comunicar mediante al menos un itinerario accesible las distintas zonas exteriores del colegio, incluyendo los patios, los porches y las pistas deportivas, de manera que todo el recinto pueda recorrerse sin barreras arquitectónicas.

El Ayuntamiento tuvo que reformular el contrato después de que el concurso convocado el pasado año quedase desierto. Para hacerlo más atractivo a las empresas, el Consistorio incrementó el presupuesto cerca de un 19 % respecto a la previsión inicial y recurrió posteriormente a un procedimiento negociado para adjudicar la obra.

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Con esta intervención, el Gobierno local da continuidad a las inversiones realizadas en los últimos cursos para modernizar las instalaciones del Germán Fernández Ramos. Entre ellas figura la renovación de la cubierta del polideportivo, ejecutada junto con la del colegio Lorenzo Novo Mier, dentro del plan municipal de mejora de los centros educativos de la ciudad.