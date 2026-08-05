Prisión provisional sin fianza para el detenido por la explosión y el incendio de Oviedo
El investigado permanece ingresado en el HUCA y está acusado inicialmente de los delitos de incendio y allanamiento de morada
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 4, de Oviedo, dictó auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por provocar presuntamente la explosión y el posterior incendio registrados el pasado sábado en una vivienda del número 26 de la calle Valentín Masip.
La decisión judicial atiende la petición formulada por la Fiscalía del Principado de Asturias después de tomar declaración al investigado. El hombre continúa ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), hasta donde se desplazaron este mediodía el juez de guardia y el fiscal.
El Ministerio Fiscal fundamentó su solicitud en la existencia de riesgo de fuga, debido a la elevada pena que podría imponérsele en caso de condena, y en la necesidad de evitar que pueda volver a atentar contra los bienes de las víctimas. En principio, se atribuyen al detenido los delitos de incendio y allanamiento de morada, aunque la calificación jurídica de los hechos podría modificarse a medida que avance la instrucción.
El investigado sostiene que sufrió un brote psicótico que le hizo creer que estaba siendo perseguido. El informe elaborado por los psiquiatras será una de las piezas clave de la investigación. Durante la madrugada anterior al suceso, varios vecinos escucharon numerosos gritos en los que el hombre pedía ayuda y aseguraba que querían matarlo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las ocho de la mañana. Tras la explosión se desató un gran incendio en la vivienda en la que se encontraba el arrestado. El piso había pertenecido a su madre y él lo recibió en herencia, pero posteriormente fue embargado por impagos y ya había sido vendido.
De forma paralela al incendio, el hombre se arrojó al patio de luces desde la tercera planta. Un tendedero situado en el primer piso frenó su caída. A continuación, rompió la ventana de la cocina de otra vivienda para acceder a su interior y se escondió en un armario, donde fue localizado por los servicios de emergencias.
El investigado sufrió un politraumatismo como consecuencia de la caída y permanece hospitalizado en el HUCA. Su recuperación se prevé larga y mientras los vecinos intentan volver a la normalidad a pesar de los problemas surgidos por el incendio. Una familia permanece desalojada.
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