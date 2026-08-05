El PSOE denuncia que Oviedo gastará tres millones en la operación del nuevo local de 1.000 metros del Calatrava

El grupo municipal socialista de Oviedo denunció este miércoles que el Ayuntamiento de Oviedo gastará tres millones en un local de 1.000 metros tras comprar 45.000 en el mismo edificio, el complejo Calatrava, mediante una operación que los socialistas tildaron de "dudosa rentabilidad". Los ediles Jorge García Monsalve y Juan Álvarez criticaron que el precio del metro cuadrado sea nueve veces más caro que en 2024, ya que el Consistorio prevé pagar 966.000 euros por la compra de un local de 1.086 metros cuadrados, a lo que se sumarán unos dos millones de euros en gastos de acondicionamiento, según exponen, por lo que pedirán explicaciones directas al Alcalde, Alfredo Canteli.

Esta denuncia coincide con la aprobación, hoy mismo, del contrato menor por importe de 18.089,50 euros para la redacción del proyecto de reforma del inmueble, cuya adquisición hace un mes el Ayuntamiento justificaba por la necesidad de dotar al Palacio de Congresos de servicios de restauración, argumento coincidente con la demanda el sector turístico congresual en pro de ganar competitividad nacional. Los representantes del PSOE señalaron la falta de coherencia en la gestión del equipo de gobierno al adquirir nuevo espacio -que se sitúa en la esquina izquierda del edificio desde la entrada al hotel, local que anteriormente albergó un almacén de pinturas- cuando el patrimonio municipal ya dispone de superficie "infrautilizada" en la misma ubicación.

El desglose económico de la operación centró gran parte de la crítica socialista. Juan Álvarez explicó que, mientras en 2024 se adquirieron 45.000 metros cuadrados por 4,8 millones de euros —lo que supuso un coste de unos 108 euros por metro cuadrado—, la nueva compra se eleva a casi 1.000 euros el metro. A esta cifra, los socialistas añadieron la estimación para la reforma del inmueble. Según Álvarez, un informe de Edificios y Patrimonio de abril de 2026 sitúa el coste de adecuación en 1.500 euros por metro cuadrado debido a la "complejidad" del estado actual de los locales. "Es como si se compra una casa de 200.000 euros y tienen que invertir 300.000 para poder vivir en ella", comparó el edil.

Por su parte, García Monsalve puso el foco en la presunta irregularidad administrativa del proceso. Recordó que la normativa de patrimonio prohíbe a una administración justificar una "adquisición directa" alegando necesidades públicas sin demostrar antes que no posee bienes propios para cubrirlas. El concejal denunció que el expediente "solo incluye un informe de Turismo de dos páginas" que no analiza alternativas patrimoniales ni justifica por qué no sirven los 45.000 metros cuadrados ya incorporados al inventario municipal. "El propio Ayuntamiento nos está diciendo que no tiene claro" cuál será el uso definitivo de este nuevo espacio, aseguró Monsalve.

La formación socialista también señala una contradicción temporal en el expediente. Según los datos consultados, la intención de compra de este local de 1.000 metros nació en marzo de 2024, antes de que el Ayuntamiento cerrara la adquisición de la gran galería comercial del antiguo centro comercial. Para el PSOE, si bien entonces podía tener sentido buscar espacio adicional, la situación cambió radicalmente tras la compra masiva de metros en el mismo edificio. Juan Álvarez insistió en que "no tiene ningún tipo de explicación racional" mantener esta operación tras dotarse de superficie "de sobra" para cualquier desarrollo vinculado al Palacio de Congresos.

El sector del turismo de reuniones respalda la adquisición. Así lo hizo en las páginas de este diario el presidente de Oviedo Congresos, Daniel García, que valoró a mediados de junio de manera "muy positiva" la operación, argumentando que el nuevo espacio permitirá solventar una carencia logística histórica del Palacio de Congresos: la falta de una zona de restauración propia que evite desmantelar salas de conferencias para servir comidas. Según el sector, el local permitirá albergar eventos sociales de hasta 500 personas sin interferir en las sesiones profesionales, reforzando la competitividad de Oviedo frente a otros destinos del norte de España.