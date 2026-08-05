San Esteban de las Cruces recuerda con flores a las fusiladas trece rosas
La Asociación «13 Rosas» Asturias rinde homenaje a las jóvenes fusiladas por el franquismo en 1939, entre ellas las asturianas Julia Conesa y Joaquina López Laffite
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Asociación «13 Rosas» Asturias realizó en la tarde de ayer una ofrenda floral en recuerdo a las jóvenes fusiladas en Madrid el 5 de agosto de 1939 por el régimen franquista y entre las que se encontraban las asturianas Julia Conesa y Joaquina López Laffite.
Entre los asistentes al acto entre los que se encontraba el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, así como los concejales Natalia Sánchez Santa Bárbara y Jorge Garcia Monsalve. El homenaje tuvo lugar delante del monolito ubicado en San Esteban de las Cruces que está dedicado a las víctimas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda
- Cuatro amigos de toda la vida reabren La Chucha, el histórico quiosco de Oviedo: café de especialidad, matcha, galletas y una pequeña terraza con cuatro mesas
- Imanol Arias, Paloma San Basilio, Toni Acosta y Gabino Diego: estas son las estrellas que encabezan el teatro de San Mateo en Oviedo
- La falda del Naranco de Oviedo sumará 254 viviendas: así se unirán los barrios
- Los padres que tuvieron encerrados durante años a sus hijos en una casa de Oviedo recuperan el contacto con los pequeños: podrán mantener visitas y llamadas telefónicas
- El barrio de Oviedo que tendrá un nuevo acceso al su colegio tras dos años de reivindicaciones
- Lluvia de dinero en el Estanco de la Suerte de Oviedo: reparten un premio de la Bonoloto
- Detenido un viajero en la estación de Oviedo con 80 gramos de cocaína y 23.600 euros en metálico