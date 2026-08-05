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San Esteban de las Cruces recuerda con flores a las fusiladas trece rosas

La Asociación «13 Rosas» Asturias rinde homenaje a las jóvenes fusiladas por el franquismo en 1939, entre ellas las asturianas Julia Conesa y Joaquina López Laffite

Un momento del homenaje.

Un momento del homenaje. / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

La Asociación «13 Rosas» Asturias realizó en la tarde de ayer una ofrenda floral en recuerdo a las jóvenes fusiladas en Madrid el 5 de agosto de 1939 por el régimen franquista y entre las que se encontraban las asturianas Julia Conesa y Joaquina López Laffite.

Entre los asistentes al acto entre los que se encontraba el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, así como los concejales Natalia Sánchez Santa Bárbara y Jorge Garcia Monsalve. El homenaje tuvo lugar delante del monolito ubicado en San Esteban de las Cruces que está dedicado a las víctimas.

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