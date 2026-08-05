Los vecinos de la calle Antonio Bascarán, en Oviedo, piden accesos de “este siglo”

Los vecinos de la calle Doctor Antonio Bascarán reclaman una mejora urgente de los accesos a la vía al considerar que los actuales presentan importantes deficiencias de seguridad y accesibilidad. Denuncian que llevan más de dos décadas soportando la misma situación y lamentan que las promesas realizadas por el Ayuntamiento todavía no se hayan traducido en actuaciones. "Son accesos del siglo pasado; llevamos 25 años igual", resume Pedro Gómez, miembro de la junta vecinal de la zona.

En la actualidad, el acceso a la calle solo puede realizarse a través de un parque con escasa iluminación, una caleya de sentido único ascendente que carece de acera o un paso que desemboca en un largo tramo de escaleras, también con iluminación insuficiente. Los residentes consideran que estas condiciones generan problemas de seguridad, especialmente durante los meses de invierno.

Los vecinos aseguran que ya han mantenido reuniones con responsables municipales e incluso recibieron la visita del alcalde hace aproximadamente un año para conocer de primera mano las carencias de la zona. Según Gómez, durante aquel encuentro se comprometieron a estudiar posibles soluciones, aunque "esas palabras quedaron en balde".

"Es una situación difícil de entender para un barrio en el que vivimos alrededor de 5.000 personas. El problema se nota especialmente en invierno. Hay madres con niños y vecinos en silla de ruedas que tienen que pasar por estas zonas prácticamente a oscuras. Puede que la ciudad ya no vaya a crecer por aquí, pero eso no significa que puedan dejarnos abandonados. No pedimos grandes obras, solo actuaciones básicas que garanticen la seguridad", sostiene.

Entre las soluciones planteadas figura la mejora de la conexión con la calle Tenderina Baja. Según explican, el Ayuntamiento estudió un proyecto para acondicionar la carretera, dotándola de un carril por sentido y una acera para los peatones. Sin embargo, la iniciativa permanece paralizada por la existencia de una parcela de unos 50 metros cuadrados en la que se levantaban varios locales abandonados. El Consistorio, aseguran los vecinos, no puede intervenir al desconocerse la titularidad del terreno.

Otra de las principales reivindicaciones pasa por mejorar el servicio de la línea M de TUA, especialmente ante la futura apertura de un centro para colectivos de inmigrantes en un bajo de unos 2.000 metros cuadrados que también estará destinado a asociaciones y actividades vecinales. Los residentes consideran que la llegada de este equipamiento incrementará el flujo de personas y defienden la creación de una nueva parada en la calle.

La propuesta consiste en que los autobuses de la línea M realicen una breve desviación entre las paradas de Sariego y Cerdeño, tanto en el recorrido de ida como en el de vuelta. Gómez asegura que esta petición ya fue trasladada al Ayuntamiento antes incluso del anuncio de la reorganización de las líneas de autobús, aunque fue rechazada porque, según la respuesta municipal, supondría un incremento excesivo del recorrido.

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"Una parada más apenas añadiría dos minutos al trayecto y facilitaría mucho la movilidad de los vecinos. Además, aliviaría los problemas de aparcamiento que ya sufrimos. Si a la falta de plazas se suma el nuevo centro, la situación será todavía más complicada", concluye el representante vecinal.