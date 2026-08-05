Vox alerta del riesgo en dos cruces de Oviedo por coincidir el verde peatonal y el ámbar para vehículos
La formación pide revisar los semáforos de la plaza de la Cruz Roja y del colegio de los Dominicos y reclama los informes técnicos que avalan la red actual
Los semáforos de la plaza de la Cruz Roja y del entorno del colegio de los Dominicos permiten que coincidan el verde para los peatones y el ámbar intermitente para los vehículos. Una situación que la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, cree que es insegura porque genera riesgo de atropello y confusión entre conductores y viandantes, por lo que ha reclamado al Ayuntamiento que revise ambos cruces con urgencia.
La edil advirtió que esta simultaneidad provoca «situaciones de inseguridad» y malestar entre los usuarios. «Hay semáforos que deben revisarse con urgencia para garantizar la seguridad vial y evitar riesgos innecesarios», selañó. Peralta también registró una pregunta para la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos en la que pide explicaciones sobre los criterios técnicos que regulan la actual red semafórica de Oviedo. También quiere conocer si ya ha comenzado a aplicarse el Plan de Semaforización Amable, incluido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 2026-2035.
Vox preguntará, además, cuándo comenzará a funcionar el Centro de Movilidad Inteligente y qué estudio sirve actualmente como base para ordenar la red semafórica. «Lo que pedimos es transparencia, planificación y seguridad para todos. Oviedo necesita una regulación semafórica coherente, actualizada y avalada por estudios técnicos», ha concluido Peralta.
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