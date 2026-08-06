La asociación Luar organiza la I Carrera solidaria por la juventud en Oviedo
La competición tendrá lugar el 9 de agosto en el barrio de Ventanielles
Nicolás Silva García
La primera edición de la carrera solidaria por la juventud tendrá lugar el 9 de agosto. El recorrido, que constará de cuatro kilómetros, saldrá del Palacio de los Deportes y los precios de inscripción serán 9 euros para la categoría absoluta y de 4 para los menores de 13 años. Para la gente que quiera colaborar sin participar, está la opción de dorsal cero, cuya adquisición está disponible a partir de un euro.
Todo lo recaudado será destinado a fines benéficos con el objetivo de crear en la ciudad un club accesible para todo el mundo, especialmente enfocado a aquellas que tienen menos recursos económicos y no puedan acceder igualmente a deportes en los que se necesite estar federado o un equipo de alto coste para poder practicarlos. Los deportes por los que se busca empezar esta iniciativa son el voleibol y la escalada.
La competición empezará a las 12.00 en el Palacio de los Deportes, recorriendo La Tenderina, la rotonda de Cerdeño y diversas calles de Ventanielles, para terminar nuevamente en el Palacio de los Deportes. Está previsto que la duración de la prueba sea de una hora con una entrega de premios al final de la misma.
La carrera se realiza con motivo del Día de la Juventud del 12 de agosto y, como recalca su organizador Diego González Noval. “Lo que esperamos es que todos pasen un buen rato. Queremos concienciar sobre los problemas que tienen los jóvenes en la ciudad en el acceso a actividades de ocio saludable a las que no pueden acceder”.
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