Un cañón histórico de la Fábrica de Armas presidirá una famosa glorieta de Oviedo

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha dado luz verde al contrato de cesión para fines expositivos de un cañón histórico de 122/46 mm que actualmente se encuentra en los exteriores de la fábrica de armas y que pasará a estar expuesto en el centro de la glorieta de acceso principal a Trubia, situada en la carretera AS-228. Esta medida, detallada en una memoria en diciembre de 2025, tiene como objetivo fundamental resaltar la trayectoria de la villa como núcleo indisolublemente ligado a la industria de defensa y poner en valor los elementos más representativos de su identidad local.

La pieza elegida para presidir la entrada a la localidad es un cañón de 122/46 mm que fue fabricado en la propia Fábrica de Armas de Trubia, convirtiéndose así en un símbolo del patrimonio tecnológico y humano del valle. Según el documento técnico elaborado por el Servicio de Infraestructuras, la actuación se desarrollará íntegramente en la zona de dominio público, en una rotonda que actualmente presenta un buen estado de mantenimiento con iluminación y zonas verdes.

Para la correcta ubicación de la pieza de artillería, el consistorio ovetense llevará a cabo una serie de obras de acondicionamiento específicas. Los trabajos comenzarán con la retirada de la zona arbustiva central de la glorieta, una medida necesaria tanto para permitir el anclaje del elemento como para garantizar su total visibilidad. Sobre este espacio se ejecutará una plataforma horizontal de adoquín calizo, de aproximadamente 11,50 por 3,50 metros, que servirá de base para el cañón. Asimismo, el proyecto contempla la instalación de un soporte de piedra que albergará una cartela informativa para aportar el contexto histórico de la pieza a vecinos y visitantes.

El proyecto será sufragado íntegramente por el Ayuntamiento de Oviedo, que dispondrá de los medios necesarios para garantizar la seguridad vial en la AS-228 durante la ejecución de los trabajos. La intervención se ajusta a la Ley de Carreteras vigente y busca, en última instancia, consolidar la imagen de Trubia como referente imprescindible de la historia industrial asturiana.

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Esta actuación estaba enmarcada dentro de los actos de conmemoración del 175.º aniversario de la Escuela de Aprendices de Trubia, conmemorado el año pasado, pero los trámites burocráticos demoraron la misma más de lo previsto.