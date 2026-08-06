La Capitalidad Cultural de Oviedo, a por el apoyo de la patronal en la Feria: "Somos los mejor posicionados"

El responsable de relaciones institucionales y patrocinios de la Capitalidad Cultural, Javier Sáenz de Jubera, presentó este jueves la candidatura ante la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las tres Cámaras de Comercio de la región en el seno del Día del Empresariado, celebrado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA).

El objetivo del directivo fue de recabar nuevos apoyos entre la patronal en una cruzada que ya cuenta con 107 respaldos en su Consejo Institucional y 10 patrocinadores directos. «La ciudad que hoy en día está mejor posicionada es Oviedo», sentenció el responsable, que esgrimió como argumento el informe del tribunal calificador europeo emitido el pasado marzo. Además, señaló a Cáceres como «el rival a batir».

En el análisis para animar a las empresas a sumarse a los patrocinios, Sáenz de Jubera descartó a Las Palmas por la coincidencia insular con Malta –el otro país que ostentará la Capitalidad– y señaló que el tribunal considera que Granada «ya es muy conocida», restándole opciones ante proyectos con mayor potencial.

Para convencer al tejido empresarial, el responsable desglosó cinco puntos fuertes que, a su juicio, sostienen la candidatura: la sólida base cultural de la ciudad, con los Premios Princesa de Asturias; el eslogan de la «Amabilidá», concepto valorado por su carácter integrador; el proyecto de La Vega, cuya recuperación como epicentro cultural en una antigua fábrica de armas es un activo diferenciador; el apoyo institucional «absoluto» de los 78 ayuntamientos y el Gobierno del Principado y el crecimiento del respaldo privado, que pasó de 44 a 107 empresas adheridas en pocos meses.

Sáenz de Jubera animó a los asistentes a sumarse a los acuerdos de patrocinio, que contemplan tres categorías y una cláusula de seguridad: si Oviedo no es elegida el próximo 3 de diciembre, "cualquier compromiso económico queda cancelado".

El calendario final marca el 3 de noviembre para la entrega del dossier y la última semana de ese mes para la visita del tribunal. "Ese día hay que hacer las cosas mejor que los otros", concluyó el responsable, fijando la defensa final de la candidatura en Madrid, en el Ministerio de Cultura, el 1 de diciembre.