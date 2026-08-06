Los centros asturianos premian a la SOF de Oviedo por su vínculo con la emigración

La Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA) entrega este viernes, en el Palacio de Revillagigedo de Gijón a las 13.15 horas, su «Carabela 2026» a la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), un reconocimiento con el que la entidad distingue la trayectoria de una institución que lleva casi ochenta años vinculada al fenómeno migratorio asturiano a través del Día de América en Asturias. El acto reunirá a unas 170 personas y servirá para destacar la trayectoria de la entidad premiada, de la que se destaca su papel como puente entre Asturias, la emigración y, en los últimos años, también la inmigración.

La «Carabela» constituye el máximo reconocimiento que concede la FICA. El galardón simboliza el viaje de los cientos de miles de asturianos que cruzaron el Atlántico entre finales del siglo XIX y mediados del XX en busca de un futuro mejor y distingue cada año a personas o instituciones comprometidas con la preservación de esos vínculos históricos entre Asturias y su diáspora.

La elección de la Sociedad Ovetense de Festejos se acordó sin rodeos. «Les tocaba a ellos. Ha sido por unanimidad. No ha habido controversia», resume el presidente de la FICA, Manuel de Barros, que considera que la trayectoria de la entidad ovetense justifica plenamente el reconocimiento. «La SOF es una entidad con casi ochenta años que siempre se ha preocupado mucho por la emigración y hay un día que es fundamental, el Día de América en Asturias, donde los centros asturianos siempre están representados», destaca el también presidente del Centro Asturiano de Alicante.

El dirigente de la Federación Internacional de Centros Asturianos subraya que la SOF ha mantenido vivo ese vínculo generación tras generación y ha sabido adaptar el sentido del desfile a la evolución de la sociedad. «Siempre han estado con la gente de los centros asturianos y con la emigración. Se lo merecen», insiste sobre un reconocimiento que será glosado por Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA, diario que el año pasado recibió la Carabela por su edición «Asturias Exterior».

La ceremonia reunirá a representantes de centros asturianos de distintos puntos de España que ese mismo día participarán en la asamblea de la FICA en el mismo lugar a las 11.00 horas, además de asociaciones, entidades empresariales y colectivos sociales. Como novedad, el programa incluirá un microrrelato interpretado por miembros del Centro Asturiano de Alicante, al que seguirá una espicha organizada por la Fundación Cajastur.

El presidente de la SOF, Felipe Díaz-Miranda, agradece el galardón y adelanta que centrará su discurso en tres conceptos. «Es un premio que yo baso en la vinculación de la SOF. Hay tres palabras que empleo: fe, esperanza y valentía, que las relaciono tanto con la SOF como con los emigrantes e inmigrantes», apunta. Díaz-Miranda recuerda que la Sociedad Ovetense de Festejos mantiene «más de setenta y cinco años de compromiso con el proceso migratorio» y reivindica la evolución que ha experimentado el Día de América en Asturias. «Antes era un homenaje a los emigrantes asturianos y hoy también lo es a los inmigrantes y a los países que acogieron a quienes tuvieron que marcharse», explica sobre un cambio de enfoque que constituye uno de los pilares del mensaje que trasladará durante la recogida del galardón. La SOF entiende que el desfile ha pasado de recordar exclusivamente la emigración asturiana a convertirse en una fiesta de la convivencia entre culturas, del agradecimiento a los países que acogieron a los asturianos y del reconocimiento a quienes hoy llegan a España en busca de oportunidades.

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El presidente de la SOF evocará la fe de quienes cruzaron el Atlántico, la esperanza con la que trabajaron para labrarse un futuro mejor y la valentía tanto de quienes triunfaron como de quienes regresaron sin fortuna. Esas mismas virtudes las atribuye a la sociedad fundada en 1947 para recuperar las fiestas de San Mateo y convertida desde entonces en la principal impulsora del Día de América en Asturias, uno de los actos más emblemáticos del calendario festivo ovetense y símbolo de los lazos que unen Asturias con la emigración.