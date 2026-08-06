Detenidos en Irún dos de los cinco fugados tras un motín en el centro de menores de Sograndio (Oviedo)

La Policía Nacioanl detuvo este jueves en Irún a dos de los cinco fugados del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio tras el motín del pasado lunes. Los arrestados son los dos internos mayores de edad que lograron escapar durante la revuelta y, según fuentes del equipamiento, depediente del Principado, estaba previsto que ambos regresasen al mismo a última hora del día. Su localización supone el primer resultado del amplio dispositivo de búsqueda desplegado desde la fuga, mientras las fuerzas de seguridad siguen tratando de dar con el paradero de los otros tres menores que siguen huídos.

Los arrestos se producen tras días de búsqueda coordinada entre distintos cuerpos policiales después de una fuga que volvió a situar en el centro del debate la seguridad y las condiciones de funcionamiento del equipamiento dependiente del Principado. Desde el mismo lunes, Guardia Civil, Policía Nacional y otros cuerpos mantenían activo un operativo para tratar de localizar a los cinco jóvenes que lograron abandonar el recinto aprovechando el caos generado durante el motín.

La revuelta se produjo en la tarde del lunes y dejó un importante balance de daños personales y materiales. Al menos cinco vigilantes resultaron heridos, aunque desde la plantilla sostienen que fueron hasta ocho los trabajadores afectados y que varios de ellos estudiaban presentar parte de lesiones por golpes, cortes y otras contusiones sufridas durante los enfrentamientos con los internos.

Los trabajadores denunciaron además importantes desperfectos en las instalaciones, con cristales rotos, puertas arrancadas y daños en distintas dependencias del centro. Según las mismas fuentes, los fugados consiguieron abandonar el recinto tras superar un tramo del vallado cuyo sistema antiescala llevaba tiempo presentando deficiencias. El Principado anunció posteriormente que reforzará esa infraestructura para evitar nuevas evasiones.

La plantilla volvió a atribuir lo ocurrido a la falta de personal y al incremento de la conflictividad en el centro. Los representantes de los trabajadores sostienen que el turno del lunes contaba con diez vigilantes cuando deberían haber sido catorce y vinculan esa situación al elevado número de bajas existentes.

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La detención de los dos mayores de edad supone el primer resultado del amplio dispositivo desplegado tras un episodio que, apenas dos meses después del anterior motín, ha reabierto el debate sobre la situación del centro de Sograndio y la necesidad de acelerar la construcción de las nuevas instalaciones anunciadas por el Principado. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen activa la búsqueda de los tres menores que permanecen fugados.