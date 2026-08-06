"Una fiesta en la que cada persona tenga su lugar": Oviedo presenta San Mateo 2026 en la Feria de Muestras

Una propuesta diseñada para que "cada persona encuentre su momento y su espacio" dentro de la celebración. Así describió la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz, los festejos de San Mateo en el gran escaparate que es la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Durante el acto de presentación de las celebraciones patronales en el estand municipal, la edil desgranó un calendario en el que la capital asturiana se transformará en una ciudad donde "convivirán la tradición y la innovación" mediante un equilibrio entre los grandes escenarios y la música de proximidad del 11 al 21 de septiembre. La presentación incluyó además el lanzamiento del ya tradicional Menú del Indiano, la apuesta gastronómica que acompañará los festejos en una entrega más como parte de una estrategia para resaltar la identidad local y su vínculo con América.

La responsable de Festejos subrayó que el objetivo fue elaborar una oferta "amplia, diversa y de calidad" que logre convertir a todo el municipio en un "gran escenario". La actividad musical arrancará de forma anticipada el 5 de septiembre con el evento internacional elrow. Esta cita, que tendrá en La Ería su única parada en el norte de España, servirá como antesala de las fiestas. Díaz definió esta experiencia como un fenómeno de "locura festiva" capaz de generar universos temáticos únicos. No obstante, el inicio oficial de las celebraciones se fija para el 13 de septiembre en la calle Uría, con una actuación de "Celtas Cortos" que dará el pistolazo de salida a doce jornadas de festejos ininterrumpidos.

La planificación se articuló sobre tres ejes principales. El Bombé recuperará su carácter de escenario popular con artistas como Alberto García, Chimo Bayo o la Orquesta Mondragón. Por su parte, La Ería concentra los eventos de mayor aforo, destacando el éxito de Leiva, quien ya agotó las 10.000 entradas disponibles. Según los datos facilitados por la concejala, casi la mitad de estos asistentes llegarán desde fuera de Asturias. Finalmente, el 20 de septiembre debutará el "Vetusta Fest", un festival con bandas como "Siloé" o "Sexy Zebras" que tiene visos de continuidad para encontrar su hueco en el calendario nacional de certamenes indie.

La edil incidió en que San Mateo no se limita a los grandes nombres, sino que buscó "mantener vivas nuestras tradiciones". Esto se refleja en el protagonismo otorgado al movimiento coral canalizado a través de la Federación de Coros de Asturias (Fecora) y sus sendas actuaciones en los nuevos escenarios del Parque del Oeste y Otero, además de una actuación en la sala de cámara del Auditorio; las charangas y la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. Asimismo, destacó la gratuidad de la "inmensa mayoría" de los actos y el esfuerzo por ofrecer precios populares en los conciertos de pago, como el de "Taburete", cuyas entradas se fijaron en ocho euros.

Hacia el Patrimonio de la Humanidad con el Menú del Indiano

La gastronomía ocupó un lugar central en la presentación con la puesta de largo del "Menú del Indiano", que se podrá degustar durante las fiestas mateínas. Carmen Adams, vicepresidenta de la asociación Asturias con Sabor, explicó que la propuesta fue ideada por el chef Nacho Manzano como viene siendo habitual en anteriores ediciones para rastrear los hilos de la cultura compartida entre Asturias y el continente americano. El menú consta de fabes con pantruque, albóndigas de ternera asturiana con puré de patata y una tartaleta de manzana con helado de vainilla tropical.

Adams anunció que el objetivo de esta iniciativa es iniciar el camino para que la cocina asturamericana busque un hueco en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. "Lo nuestro y lo venido de allá llevan siglos entendiéndose", afirmó la historiadora, quien recordó que la gastronomía es un motor de desarrollo económico y salud que conecta directamente con la historia de la emigración ovetense.