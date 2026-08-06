Oviedo exige al Principado priorizar la promoción del Camino en el año Xacobeo de 2027: "Es una oportunidad única"

El Camino Primitivo supera los 24.000 peregrinos anuales tras crecer un 60 % en siete años y encara el Xacobeo en plena expansión. El 25 de julio del próximo año caerá en domingo, por lo que se espera una enorme afluencia de caminantes. Es por eso que el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, exige al Principado que convierta esta ruta en una prioridad y ayude a proyectarla como un recurso único: «Ha llegado el momento de ponerla entre sus prioridades de promoción turística». Así lo pidió el edil momentos antes de que diese inicio la mesa redonda titulada «El Camino Primitivo: un compromiso compartido», que tuvo lugar en la mañana de ayer en el stand de Oviedo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias y a la que asistieron representantes municipales de Las Regueras, Grado, Salas y Allande.

El edil carbayón considera que la ruta Primitiva tiene el año que viene una «oportunidad única» para reforzar su presencia nacional e internacional y consolidar el crecimiento experimentado durante los últimos años. «El Camino es algo único y exclusivo que pertenece a Asturias. Otros lugares se inventan su relato, el nuestro es nuestra historia», subrayó para, a renglón seguido, recordar que Alfonso II fue el primero en peregrinar a Santiago.

Esa singularidad histórica, defendió García Quintana, debe convertirse en el eje de una promoción común, respaldada también por el Principado: «Es una ventaja competitiva frente a otros itinerarios y tenemos que ponerla en valor conjuntamente».

El encuentro permitió hacer balance de los casi cinco años transcurridos desde la firma, durante el Xacobeo 2021, del protocolo de colaboración municipal. Los participantes valoraron sus resultados y atribuyeron parte del aumento de peregrinos a la cooperación desarrollada durante este periodo. La alcaldesa de Las Regueras, Isabel Méndez Ramos, destacó que la promoción impulsada desde Oviedo beneficia especialmente a los concejos pequeños porque el peregrino se detiene, se desvía del recorrido y realiza otras visitas: «Gracias a la promoción que desde la capital asturiana se abandera y las acciones que realizamos desde los municipios más pequeños surgen oportunidades de empleo y de trabajo».

La concejala de Turismo y teniente de alcalde de Grado, Cristina Coalla, defendió la capacidad de los municipios para superar la perspectiva local y contemplar el itinerario «como un todo, una ruta cultural que así merece ser tratada». El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, incidió en el impacto directo sobre bares, comercios y otros negocios. «Por las tardes de verano se ve todo lleno. La gente se para a tomar un café y dice: ‘Aquí hay vida’. Tenemos que hacer acciones conjuntas y cohesionadas porque es por el bien de todos».

Desde Tineo, la primera teniente de alcalde, Karina Peláez Rodríguez, vinculó el Camino Primitivo con la lucha contra la despoblación, ya que cuida el territorio y genera nuevas oportunidades de trabajo. También pidió reforzar los servicios para que el visitante no se limite a atravesar los concejos, sino que los disfrute y estos le «dejen impronta». La alcaldesa de Allande, María Victoria López Villamarzo, calificó el recorrido de «espectacular» y quiere ofrecer un servicio que combine el patrimonio natural con la experiencia del Camino.

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Esa búsqueda de equilibrio marcará la estrategia para 2027. «Tenemos que mejorar en calidad, no en cantidad», resumió Quintana. El concejal destacó también la proyección de la marca «Oviedo, Origen del Camino» y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para llegar a mercados internacionales