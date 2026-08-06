Oviedo rechaza la declaración unilateral de toda la ciudad como zona tensionada

El alcalde en funciones, Mario Arias, reiteró ayer el rechazo a la intención del Principado de declarar toda la ciudad como zona tensionada: «Estamos en contra de una decisión unilateral que toma el consejero Ovidio Zapico», afirmó Arias, quien considera que esta medida no contribuirá a solucionar las dificultades de acceso a la vivienda. El edil defendió que la respuesta al problema debe pasar por la colaboración entre administraciones y por la construcción de nuevas promociones públicas. En este sentido, recordó que el Ayuntamiento ha puesto terrenos municipales a disposición del Principado para facilitar el desarrollo de vivienda protegida. La primera cesión fue en Las Campas para la construcción de 300 pisos y ahora se ofrecerán nuevas parcelas para superar las 600 viviendas.

Arias aseguró además que el gobierno local estaría dispuesto a adquirir suelo para impulsar nuevos proyectos residenciales si fuese necesario. «Si el Ayuntamiento tuviera que comprar terrenos para construir vivienda, estaríamos dispuestos a hacerlo», señaló, citando la postura expresada por el alcalde, Alfredo Canteli.

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El edil destacó las iniciativas municipales puestas en marcha en esta materia, entre ellas la Oficina de Vivienda y la elaboración del Plan Municipal de Vivienda. Frente a estas actuaciones, Arias reprochó al Gobierno central que no haya materializado los anuncios realizados para Oviedo. Recordó que Pedro Sánchez prometió la construcción de entre 700 y 800 viviendas en la ciudad, pero aún no empezaron las obras.