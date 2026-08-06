Oviedo rechaza la declaración unilateral de toda la ciudad como zona tensionada
El Alcalde en funciones reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez que aún no haya ejecutado las promociones prometidas
El alcalde en funciones, Mario Arias, reiteró ayer el rechazo a la intención del Principado de declarar toda la ciudad como zona tensionada: «Estamos en contra de una decisión unilateral que toma el consejero Ovidio Zapico», afirmó Arias, quien considera que esta medida no contribuirá a solucionar las dificultades de acceso a la vivienda. El edil defendió que la respuesta al problema debe pasar por la colaboración entre administraciones y por la construcción de nuevas promociones públicas. En este sentido, recordó que el Ayuntamiento ha puesto terrenos municipales a disposición del Principado para facilitar el desarrollo de vivienda protegida. La primera cesión fue en Las Campas para la construcción de 300 pisos y ahora se ofrecerán nuevas parcelas para superar las 600 viviendas.
Arias aseguró además que el gobierno local estaría dispuesto a adquirir suelo para impulsar nuevos proyectos residenciales si fuese necesario. «Si el Ayuntamiento tuviera que comprar terrenos para construir vivienda, estaríamos dispuestos a hacerlo», señaló, citando la postura expresada por el alcalde, Alfredo Canteli.
El edil destacó las iniciativas municipales puestas en marcha en esta materia, entre ellas la Oficina de Vivienda y la elaboración del Plan Municipal de Vivienda. Frente a estas actuaciones, Arias reprochó al Gobierno central que no haya materializado los anuncios realizados para Oviedo. Recordó que Pedro Sánchez prometió la construcción de entre 700 y 800 viviendas en la ciudad, pero aún no empezaron las obras.
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