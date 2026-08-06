¿El papeleo en las licencias urbanísticas frena el crecimiento de Oviedo? Esta es la denuncia de Vox

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denunció este jueves que el exceso de trámites y la "asfixia burocrática" en la gestión de licencias urbanísticas suponen un obstáculo para el progreso de la ciudad. La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, exigió una mayor agilidad institucional al considerar que “si queremos atraer inversión, hay que empezar por reducir la burocracia” y hacer que el consistorio funcione con eficacia, dado que los plazos legales de resolución se incumplen de forma habitual ante la compleja carga normativa actual.

La formación política basó esta crítica en la información remitida por la propia Concejalía de Licencias Urbanísticas tras una serie de preguntas formuladas por el grupo. En dicha documentación, según cita la formación, el Gobierno local admitió que el periodo legal de tres meses para tramitar los expedientes solo se alcanza cuando la documentación es impecable desde el primer momento y no depende de informes externos de otras instituciones, una situación que, señalan, convierte la celeridad en una circunstancia excepcional.

Peralta lamentó que la acumulación de requisitos administrativos paralice proyectos clave para la capital asturiana. "Cada retraso en una licencia supone viviendas que tardan más en construirse, reformas que se paralizan, inversiones que se demoran y oportunidades que se pierden", manifestó la concejala, quien incidió en que esta lentitud perjudica directamente el acceso a la vivienda y la dinamización económica.

La portavoz del grupo municipal calificó de "llamativo" que el Ayuntamiento carezca de estadísticas precisas sobre el volumen de licencias que resultan denegadas. Para la formación, esta ausencia de datos impide realizar un diagnóstico correcto del servicio y localizar los puntos exactos donde el sistema falla para proponer mejoras concretas.

Vox desvinculó de esta situación el desempeño de los empleados municipales y situó el origen del problema en la necesidad de ejecutar una simplificación real de los procesos. En este sentido, instaron a eliminar pasos innecesarios y a reclamar a los organismos supramunicipales una mayor rapidez en la emisión de los informes sectoriales que suelen bloquear los expedientes urbanísticos.

La formación subrayó que mantendrá una vigilancia estrecha sobre este departamento para intentar dotar de mayor seguridad jurídica a promotores y ciudadanos. “No podemos resignarnos a que construir una vivienda o poner en marcha una inversión dependa de un laberinto administrativo", concluyó Peralta tras reiterar que la administración debe dejar de ser un obstáculo para la actividad económica de Oviedo.