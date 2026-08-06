La parroquia de Oviedo revisará ladrillo a ladrillo toda su fachada tras la caída de cascotes

La parroquia del Corazón de María acometerá una revisión integral de toda la fachada y del exterior del templo después de la caída de varios cascotes en febrero desde la torre a la calle. La intervención incluirá la inspección de cada uno de los ladrillos y de las juntas de cemento, así como la sustitución de los vierteaguas para evitar que pueda repetirse un incidente similar. El párroco, Miguel Ángel Niño de la Fuente, detalla que las obras afectan a todos los frentes: al de la plaza de América y al ubicado en la calle Alfredo Martínez.

Los trabajos estaban previstos desde hace aproximadamente tres años, pero la ingente tarea de las empresas de construcción fue demorando el inicio los trabajos. Sin embargo, el desprendimiento de hace medio año precipitó la ejecución. Por aquel entonces, los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) se encargaron de retirar todas las piedras que corrían riesgo de desprenderse. La parroquia colocó días después un andamio de poca altura para garantizar la seguridad de los viandantes. Ahora, llega el turno de la gran intervención. La empresa Lacera será la encargada de ejecutar una intervención que comprenderá la comprobación manual de cada uno de los ladrillos y del estado de las juntas. La complejidad de los trabajos obliga a andamiar toda la fachada para que los operarios puedan comprobar con facilidad cada rincón de la fachada.

Niño de la Fuente señaló que lo primero que harán los operarios será quitar los vierteaguas y se sustituirán por otros elementos muchos más modernos que evite la caída de cascotes a la vía pública. El Ayuntamiento ha concedido una licencia por un periodo inicial de tres meses, aunque el montaje y desmontaje de la estructura consumirá por sí solo alrededor de un mes y medio.

La financiación constituye otra de las principales dificultades. El párroco destacó la colaboración de los feligreses, que realizan aportaciones de manera anónima para afrontar las facturas. También confió en que pueda obtenerse alguna subvención del Principado destinada a la rehabilitación de fachadas, resumió el sacerdote, quien subrayó la necesidad de acometer una intervención completa y no limitarse a reparar únicamente el punto desde el que cayó la pieza. La parroquia pretende así garantizar la seguridad de uno de los inmuebles más reconocibles de esta zona de Oviedo y evitar nuevos desprendimientos sobre una plaza con un tránsito continuo de peatones y vehículos.

Noticias relacionadas

Los andamios se extienden a lo largo de la ciudad. En obras también se encuentra el edificio de al lado: el que acoge la sede del Colegio de Médicos de Asturias. El proyecto incluye una remodelación integral de fachadas para rebajar el consumo energético hasta en un 60%, así como la mejora de varios espacios interiores para convertir las dependencias en punto de referencia para la organización de eventos en la ciudad.