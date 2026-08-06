El PSOE exige una auditoría integral del agua en Oviedo ante el deterioro de la red rural: preocupan estas cuatro localidades

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo exigió este jueves una auditoría integral del servicio de aguas ante el grave deterioro que sufre la red de abastecimiento en la zona rural. El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, denunció que la infraestructura de la ciudad pierde uno de cada tres litros de agua captados y advirtió que "hoy son los vecinos de Perlavia los que se han quedado sin suministro; ayer fue San Cipriano de Pando y otras semanas les toca a Puerto o a Llampaya", lamentando los problemas de caudal y cortes sufridos recientemente en diversos puntos del concejo.

La formación socialista reclamó al equipo de gobierno este análisis independiente con el objetivo de evaluar el estado real de las canalizaciones y comprobar si la compañía encargada de la gestión está atendiendo sus compromisos contractuales. Para Llaneza, resulta prioritario concretar qué inversiones son necesarias para asegurar un "suministro de calidad" en los núcleos rurales, que son los que están padeciendo las deficiencias del sistema de manera más recurrente.

El portavoz detalló la gravedad de la situación en localidades como Perlavia, donde los residentes soportaron una semana de interrupciones intermitentes, el uso de camiones cuba para el abastecimiento y episodios de agua sucia. “Lo cierto es que la red de aguas de la zona rural presenta un estado preocupante y alarmante", manifestó el concejal. En su opinión, asegurar el acceso al agua potable constituye una "responsabilidad municipal" y una obligación esencial que el Consistorio no debe permitir que se descuide.

Llaneza puso el foco en la gestión de la empresa prestataria, recordando que el Partido Popular le otorgó la concesión por un periodo de 50 años, ampliado posteriormente con una prórroga de otros 25. El representante del PSOE sostuvo que la firma no puede eludir su deber de mantenimiento y subrayó que el actual escenario de sequía no es una excusa válida. "Somos conscientes de que este verano está siendo especialmente seco", admitió, pero reiteró que la falta de lluvias no justifica el mal estado de las infraestructuras de transporte.

La preocupación del grupo municipal aumentó al analizar los propios datos del Plan de Sequía aportados por la concesionaria, que revelan que el 33% del agua captada se desperdicia por fugas en el sistema. Llaneza calificó esta cifra de "inaceptable" en un entorno de crisis climática donde las temperaturas son cada vez más altas y las precipitaciones más volátiles. "No podemos permitirnos desperdiciar un tercio del agua que captamos mientras los vecinos de la zona rural sufren cortes", sentenció.

Finalmente, el portavoz socialista urgió al Ayuntamiento a actuar con celeridad para modernizar un servicio que, a su juicio, está fallando en los puntos del municipio donde es más complejo encontrar alternativas. “El Ayuntamiento debe actuar con urgencia, exigir el cumplimiento del contrato y garantizar un servicio esencial", concluyó Fernández Llaneza tras criticar que se desatienda la conservación de las redes de distribución.