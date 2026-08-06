Trece jóvenes ponen en marcha sus negocios con las nuevas ayudas municipales de Oviedo

Trece jóvenes ovetenses han puesto en marcha sus proyectos empresariales gracias a la nueva línea de ayudas directas del Ayuntamiento para emprendedores menores de 30 años. La convocatoria, dotada con 30.000 euros, tendrá continuidad en los próximos meses con una nueva edición destinada a facilitar el inicio de actividades económicas en la ciudad.

El programa convirtió a Oviedo, detalla la concejala de Economía, Leticia González, en la primera administración local de España en impulsar unas ayudas de estas características. Su objetivo era reducir las dificultades económicas de los primeros meses de actividad y favorecer que las ideas de negocio pudieran transformarse en proyectos con capacidad de crecimiento. «En la capital asturiana tenemos muy claro que las empresas son parte de la solución, porque generan empleo, crean oportunidades y sostienen el futuro de nuestra ciudad», señaló.

Las ayudas estaban dirigidas a jóvenes emprendedores y buscaban compensar algunos de los costes iniciales, entre ellos la cuota de autónomos. «No queremos que la falta de financiación inicial o el miedo al fracaso frenen las aspiraciones de una nueva generación con talento e iniciativa».

La responsable municipal aseguró además que Oviedo se ha consolidado como «la capital del emprendimiento de Asturias» y sostuvo que nueve de cada diez nuevas altas de autónomos registradas en el Principado durante 2026 corresponden a la capital asturiana. A su juicio, estos datos reflejan el peso de la ciudad como motor de la actividad emprendedora regional. González vinculó este crecimiento al trabajo desarrollado por el Ayuntamiento para crear un entorno favorable para invertir y emprender. La concejala contrapuso este modelo a las políticas de los gobiernos central y autonómico, a los que acusó de incrementar la presión fiscal y dificultar la actividad de autónomos y empresas.

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La nueva línea de subvenciones se suma a los servicios de Oviedo Emprende, el programa municipal que ofrece asesoramiento, formación y acompañamiento personalizado a quienes quieren crear un negocio. La iniciativa se desarrolla a través de espacios como el Talud de la Ería y el Vivarium de Ciencias de la Salud de La Corredoria. «Las administraciones deben estar al lado de quienes emprenden. En Oviedo trabajamos para detectar el talento, impulsarlo y ayudar a que las ideas puedan convertirse en proyectos empresariales», añadió González.