Los vecinos de La Manjoya, en Oviedo, piden la línea A cada 30 minutos: "No pueden estar 1.500 habitantes con una línea cada hora"

“¡Cada hora no, señor, media hora, por favor!”, se escuchó este jueves en la plaza del Ayuntamiento. Alrededor de 50 vecinos del barrio de La Manjoya se manifestaron frente al Consistorio con silbatos y pancartas para pedir un aumento en la frecuencia de la línea A que conecta el Centro Asturiano con Llamaquique. “El bus pasa cada hora y necesitamos que pase cada media hora, que es lo que nos prometieron, tanto la concejalía como en varias reuniones que hemos tenido”, explica Paz Rey, secretaria de la asociación de vecinos de “Santiago de la Manxoya”.

La movilización se produce después de la publicación del nuevo plan de movilidad, en el que los vecinos aseguran que esperaban ver la línea A pasar cada 30 minutos. En su lugar, el nuevo mapa del Transporte Urbano de Oviedo recoge la nueva línea P, que unirá, cada media hora, Ciudad Naranco con el Centro Médico y La Manjoya. “A nosotros no nos favorece nada. Solamente nos da salida hacia el centro de Oviedo. Si al menos la línea nos conectara con el HUCA, pues tendría un pase”, señala Rey. Añade que esta nueva línea no resuelve ningún problema: “La solución sería que duplicaran los autobuses de la línea A, que es la que nos lleva a todos los sitios. No pueden estar 1.500 habitantes con una línea cada hora. Hemos pedido una reunión el 12 de julio y todavía estamos esperando que nos atiendan”.

Además, recuerdan que, ante la previsión de nuevas viviendas para la zona, que supondrá la llegada de familias e hijos, es necesario un servicio adecuado que los conecte con colegios e institutos. “Van a hacer 600 nuevas viviendas. Pon de media dos personas por vivienda; ya son 1.200. Vamos a duplicar la población”, apunta Rey. Una situación, denuncian, que no sería sostenible con el nuevo plan de movilidad: “Esta nueva línea P es para venderle a los promotores de las viviendas, que tendrán una línea cada media hora, pero solo te lleva a Uría, al Centro Médico o al colegio San Ignacio. No cuentes con ir a ningún sitio más”.

En primera fila, sujetando la pancarta principal, Ana Isabel Fernández expone: “Con la frecuencia actual no te da tiempo a ir a ningún sitio y acabamos cogiendo el coche”. A su lado, Ramón Alonso recuerda: “La línea A cada media hora fue un acuerdo prácticamente ya cerrado con el concejal Nacho Cuesta. No sabemos la razón por la que cambió de opinión o por la que se está planteando otro tipo de servicio”. Además de esta línea, los vecinos piden una parada más en el barrio, más concretamente, en la zona de Los Arenales; “el último bus que pasó por allí fue hace 40 años”, afirma Rey.

Otro de los temas que tenían previsto denunciar en la convocatoria era la falta de un cartero a consecuencia de la jubilación del que había, pero “después de varias reclamaciones nos han puesto uno eventual y ya estamos recibiendo cartas. Hoy he recibido doce cartas de citaciones de HUCA, atrasadas, pero recibidas”, explica Rey.

La secretaria advierte que la asociación mantiene convocada la siguiente protesta para el 20 de agosto: “Si no tenemos respuesta del Ayuntamiento, aquí seguiremos”.