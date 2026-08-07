Alarma en Oviedo por un incendio en un establecimiento hostelero de la zona del Vasco

Un incendio declarado poco después de la una de la tarde de este viernes en la sidreria Tierra Astur del Vasco sembró la alarma en una de las zonas más transitadas del centro de Oviedo. Una densa columna de humo que comenzó a elevarse entre las torres del complejo alertó a conductores y viandantes, mientras el establecimiento era desalojado de forma ordenada junto a la parrilla anexa. La rápida intervención de los bomberos permitió extinguir el fuego sin que se registrasen heridos. Las primeras hipótesis apuntan a un fallo en un extractor como origen del siniestro.

Los primeros momentos fueron de gran incertidumbre entre los trabajadores y clientes del establecimiento. Según relataron empleados del restaurante, todo comenzó con un fuerte temblor. "Escuchamos un golpe y enseguida saltaron las alarmas. Poco después empezó a entrar humo", explicaban todavía visiblemente afectados por el susto.

El dispositivo de emergencias movilizó hasta el lugar a dos dotaciones de Bomberos de Oviedo, varias patrullas de la Policía Local, dos ambulancias y una UVI móvil, aunque finalmente no fue necesaria la atención sanitaria a ninguna persona. Los bomberos accedieron al interior del establecimiento para sofocar las llamas y ventilar el inmueble, mientras los agentes acordonaban la zona para facilitar la intervención.

Personal y clientes desalojados del establecimiento hostelero. / LNE

Como consecuencia del operativo, la Policía Local cortó al tráfico la calle Víctor Chávarri, en el tramo comprendido entre la plaza de la Cruz Roja y Gascona, lo que provocó retenciones y obligó a desviar la circulación durante buena parte de la intervención. El amplio despliegue de vehículos de emergencia y la espectacular nube de humo despertaron una gran expectación entre vecinos y curiosos, que siguieron la actuación desde el perímetro de seguridad establecido por los agentes.

Hasta el lugar también se desplazó el alcalde en funciones, Mario Arias (Alfredo Canteli se encuentra de vacaciones), para seguir de cerca la evolución de la intervención y conocer de primera mano el alcance del incidente.

Una vez extinguido el incendio y comprobado que no existía riesgo para las personas, los bomberos dieron por finalizada la emergencia. La evacuación del restaurante se desarrolló sin incidentes y todos los clientes y trabajadores pudieron abandonar el edificio con normalidad.

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Con el fuego ya sofocado, los trabajos se centran ahora en evaluar los daños materiales ocasionados por el incendio y determinar con precisión las causas que originaron el siniestro. Aunque la investigación continúa abierta, las primeras hipótesis apuntan a un fallo en el sistema de extracción de humos del establecimiento como posible desencadenante del incendio.