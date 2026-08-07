Atención conductor: cortes en pleno centro de Oviedo este sábado

El próximo sábado 8 de agosto la calle Melquiades Álvarez permanecerá cortada desde las 8.00 hasta las 18.00 horas debido a la instalación de una grúa móvil, con motivo del inicio de las obras en el nuevo Zara.

Durante el desarrollo de los trabajos se permitirá el acceso a los residentes, que deberán seguir en todo momento las indicaciones del personal encargado de regular el tráfico. Se recomienda a los conductores planear con antelación sus trayectos y prestar atención a la señalización provisional.

Este corte también ocasionará una modificación en la línea de autobús E1. Más concretamente en las paradas de Melquiades Álvarez y Foncalada II, que se sustituirán por la de Fray Ceferino.

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Aunque la hora prevista de finalización del corte sea las 18.00, queda supeditado al fin de los trabajos.