Atención conductor: cortes en pleno centro de Oviedo este sábado
La calle Melquiades Álvarez permanecerá cortada desde las 8.00 hasta las 18.00 horas
Nicolás Silva García
El próximo sábado 8 de agosto la calle Melquiades Álvarez permanecerá cortada desde las 8.00 hasta las 18.00 horas debido a la instalación de una grúa móvil, con motivo del inicio de las obras en el nuevo Zara.
Durante el desarrollo de los trabajos se permitirá el acceso a los residentes, que deberán seguir en todo momento las indicaciones del personal encargado de regular el tráfico. Se recomienda a los conductores planear con antelación sus trayectos y prestar atención a la señalización provisional.
Este corte también ocasionará una modificación en la línea de autobús E1. Más concretamente en las paradas de Melquiades Álvarez y Foncalada II, que se sustituirán por la de Fray Ceferino.
Aunque la hora prevista de finalización del corte sea las 18.00, queda supeditado al fin de los trabajos.
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