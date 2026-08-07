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Atención conductor: cortes en pleno centro de Oviedo este sábado

La calle Melquiades Álvarez permanecerá cortada desde las 8.00 hasta las 18.00 horas

La fachada del edificio de Melquíades Álvarez.

La fachada del edificio de Melquíades Álvarez. / Mario Canteli / LNE

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Nicolás Silva García

El próximo sábado 8 de agosto la calle Melquiades Álvarez permanecerá cortada desde las 8.00 hasta las 18.00 horas debido a la instalación de una grúa móvil, con motivo del inicio de las obras en el nuevo Zara.

Durante el desarrollo de los trabajos se permitirá el acceso a los residentes, que deberán seguir en todo momento las indicaciones del personal encargado de regular el tráfico. Se recomienda a los conductores planear con antelación sus trayectos y prestar atención a la señalización provisional.

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Este corte también ocasionará una modificación en la línea de autobús E1. Más concretamente en las paradas de Melquiades Álvarez y Foncalada II, que se sustituirán por la de Fray Ceferino.

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Aunque la hora prevista de finalización del corte sea las 18.00, queda supeditado al fin de los trabajos.

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