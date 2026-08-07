CCOO acusa al gobierno de Oviedo de «dar la espalda» a los trabajadores al rechazar las zonas tensionadas

CCOO de Oviedo ha cargado este viernes contra el equipo de gobierno municipal por su negativa a solicitar la declaración de Oviedo, o de los barrios con mayores dificultades de acceso a la vivienda, como zona de mercado residencial tensionado.

El sindicato considera que mantener esta posición supone «dar la espalda de manera descarada a la clase trabajadora de la ciudad» y favorecer, a su juicio, un modelo urbanístico y social que termina expulsando a vecinos de sus propios barrios ante el encarecimiento de la vivienda.

La organización sindical critica especialmente que el gobierno local descarte aplicar medidas dirigidas a limitar los precios del alquiler y centre su diagnóstico del problema en la necesidad de incrementar la oferta residencial mediante nueva construcción.

CCOO rechaza ese planteamiento y lo califica de «excusa tramposa», al entender que no responde a la situación de dificultad habitacional que atraviesan numerosos vecinos de Oviedo. Para el sindicato, confiar exclusivamente en aumentar la oferta resulta insuficiente para contener unos precios que dificultan cada vez más el acceso a una vivienda, especialmente entre trabajadores y familias con rentas más ajustadas.

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La organización reclama así un cambio de posición al Ayuntamiento y defiende el uso de las herramientas previstas para intervenir en aquellas zonas donde el mercado residencial presenta una mayor presión. CCOO insiste en que la negativa del gobierno municipal a explorar esta posibilidad es «constante y temeraria» y considera necesario abordar el problema con medidas que actúen directamente sobre el precio de la vivienda.