El Centro Asturiano calienta sus fiestas de septiembre
Las invitaciones para la fiesta de los mayores ya se pueden recoger por cinco euros
El Centro Asturiano prepara para comienzos de septiembre dos de las actividades destacadas de su programa festivo. La primera de las citas será la gran fiesta de los mayores, que se celebrará el día 4. Durante la el acto se reconocerá al matrimonio formado por Pilar Carreño y Joaquín Fernández.
La celebración se completará con una cena y un baile amenizado por Vane y Berto. Las invitaciones tienen un precio de 5 euros, cantidad que será reembolsada a los asistentes en el momento de acceder a la actividad.
Un día después será el turno de la XXIII Carrera Atlética de Montaña «Monte Naranco». La prueba contará con un recorrido de diez kilómetros por el pulmón verde y tendrá plazas limitadas. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y toda la información relativa a la carrera, así como el procedimiento para formalizar la participación, puede consultarse a través de la web del club de campo.
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