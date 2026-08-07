Un helicóptero, drones y decenas de agentes, así fue la "Operación Centinela" para localizar en Llanera a la niña de 5 años sustraída en Oviedo por sus padres biológicos en abril

La niña de cinco años que permanecía desaparecida desde el pasado 30 de abril fue localizada este viernes junto a su madre y un hermano adolescente en un asentamiento próximo al polígono de Silvota, en Llanera, donde la Policía Nacional desplegó un amplio operativo que movilizó a decenas de agentes, un helicóptero y drones para poner fin a más de tres meses de búsqueda. La intervención culminó con la puesta a salvo de la menor y la detención de dos personas por su presunta participación en la sustracción. El secreto de sumario fue levantado durante la tarde, una vez practicados los arrestos.

El dispositivo se puso en marcha a las ocho de la mañana, cuando agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), la Brigada Provincial de Policía Judicial, la Brigada de Seguridad Ciudadana, la IX Unidad de Intervención Policial, la Unidad de Medios Aéreos y efectivos de la Comisaría de Langreo accedieron, con autorización judicial, a varios inmuebles del asentamiento. El despliegue contó además con la colaboración de la Policía Local de Llanera y con el apoyo del helicóptero de la Policía Nacional, así como de drones utilizados para coordinar la intervención desde el aire y facilitar la localización de la menor.

Los agentes encontraron a la niña pocos minutos después del inicio del operativo. Se encontraba junto a su madre y a un hermano adolescente. La pequeña fue inmediatamente puesta bajo protección y se activaron los protocolos previstos para garantizar su atención. El adolescente fue trasladado a las dependencias policiales de Buenavista hasta que, horas más tarde, quedó bajo la custodia de sus abuelos paternos.

La operación se saldó con la detención de dos personas por su presunta implicación en la sustracción de la menor, entre ellas la madre. Según informó la Policía Nacional, el entorno familiar dificultó desde el primer momento las investigaciones, obligando a prolongar durante más de tres meses unas pesquisas marcadas por los continuos cambios de ubicación de la niña.

La investigación, denominada Operación Centinela, fue dirigida por la UFAM de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, con el apoyo de la UFAM Central y de distintas unidades especializadas de la Policía Nacional. Los investigadores trabajaron en coordinación permanente con el juzgado instructor, la Fiscalía de Menores, la Consejería de Derechos Sociales del Principado y los servicios sociales del Ayuntamiento de Siero.

Las primeras averiguaciones permitieron constatar que la menor no había permanecido siempre en el mismo lugar. Según la Policía Nacional, durante estos meses estuvo en diferentes puntos del norte de España, circunstancia que dificultó notablemente su localización. Las pesquisas llevaron a los agentes a colaborar con distintas plantillas policiales, especialmente con la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, hasta reunir indicios suficientes para situar a la niña en el asentamiento de Llanera donde finalmente fue encontrada.

El caso se remonta al 30 de abril, cuando la menor, que se encontraba en acogimiento familiar desde hacía alrededor de dieciocho meses, fue sustraída durante una visita con sus padres biológicos en un punto de encuentro familiar de Oviedo. Según denunció entonces la Consejería de Derechos Sociales, los progenitores abandonaron las instalaciones con la niña tras agredir presuntamente a la educadora que supervisaba el encuentro.

La desaparición provocó la inmediata activación de un amplio dispositivo de búsqueda y la difusión de una alerta del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), además de la intervención de la Fiscalía de Menores. Durante las semanas posteriores, la investigación llegó a centrar parte de sus esfuerzos en el concejo de Siero, aunque finalmente las pesquisas condujeron a los agentes hasta Llanera.

Noticias relacionadas

Con la localización de la niña concluye uno de los casos que mayor repercusión ha tenido en Asturias en los últimos meses. El principal objetivo de la investigación, subraya ahora la Policía Nacional, fue en todo momento garantizar la seguridad de la menor y lograr que pudiera ser recuperada en las mejores condiciones posibles.