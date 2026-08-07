Nuevas fugas en el centro de Sograndio (Oviedo): tres internos mayores de edad, dejando a un vigilante herido e inconsciente

Enésimo incidente en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio (Oviedo). El equipamiento depediente del Principado ha registrado este viernes un nuevo incidente de gravedad. Alrededor de las 11:45 horas, tres internos mayores de edad han logrado darse a la fuga tras saltar la valla perimetral mientras se encontraban en el patio de las instalaciones. El intento de huida provocó la rápida intervención de uno de los vigilantes del centro que, al tratar de perseguir a los jóvenes, recibió una patada y sufrió una caída que le dejó inconsciente en el suelo. Pasadas las 12:30 horas, una ambulancia continuaba en el lugar prestando atención médica al trabajador herido, mientras la Guardia Civil desplegaba un operativo de búsqueda en las inmediaciones para tratar de localizar a los tres evadidos.

Reincidencia y tensión en el centro

Esta nueva fuga se produce apenas unas horas después de que la Policía Nacional detuviera este jueves en Irún a dos de los cinco jóvenes que se habían fugado el pasado lunes tras un violento motín. Precisamente, estaba previsto que estos dos arrestados —ambos también mayores de edad— reingresaran al equipamiento dependiente del Principado de Asturias a última hora de ese mismo día. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantenían activo el rastreo para dar con los otros tres menores huidos desde el inicio de la semana.

El altercado del pasado lunes se saldó con importantes destrozos materiales —cristales rotos y puertas arrancadas— y al menos cinco vigilantes heridos por golpes y contusiones. Dichas evasiones se realizaron saltando un tramo del vallado cuyo sistema antiescala arrastra serias deficiencias desde hace tiempo, un punto crítico que el Gobierno autonómico se había comprometido a reforzar.

Una plantilla al límite

Este nuevo episodio vuelve a poner en evidencia la situación crítica que atraviesa Sograndio, un centro marcado por la falta de personal, los problemas de mantenimiento y una escalada ininterrumpida de la conflictividad. Los sindicatos y trabajadores llevan meses denunciando un elevado número de bajas sin cubrir —con turnos de diez vigilantes cuando debería haber catorce— y unos niveles de tensión diarios que imposibilitan la labor educativa del recinto.

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Los sucesos de esta semana se suman al grave motín registrado el pasado mes de junio, en un clima de malestar de la plantilla que reclama soluciones urgentes mientras el Principado mantiene en proyecto la construcción de unas nuevas instalaciones para sustituir el actual complejo.