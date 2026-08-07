Oviedo acoge los Campeonatos de España de Ajedrez por Clubes

Oviedo será la sede de una de las grandes citas del ajedrez nacional con la celebración de los Campeonatos de España por equipos de club, Segunda División Norte. Entre el 9 y el 12 de agosto, El Palacio de Exposiciones y Congresos concentrará a varios de los mejores equipos del panorama nacional.

El torneo consta de siete rondas; del 9 al 11 habrá una tanda matinal que comenzará a las 10.00 y otra a la tarde que empezará a las 16.00. El día 12 solo habrá ronda de mañana que coronará al campeón de la competición, haciendo que logre el ascenso de categoría.

Los 42 equipos que forman la contienda competirán entre sí en un formato suizo en el que cinco jugadores de cada club se enfrentarán entre sí a 5 tableros y le computará la victoria al equipo con mejor récord en esas 5 partidas. Según las normas de la competición entre los 5 participantes, mínimo tiene que haber 3 españoles y una chica. Asturias es la comunidad autónoma con más equipos inscritos de la categoría con un total de 13 conjuntos.

Los favoritos para ganar el certamen son los tres con más Elo, el Club Escacs de Barcelona, el equipo ovetense Vetusta y el también asturiano Gijón Ajedrez 64. El certamen también cuenta con la participación de 5 grandes maestros y 21 maestros internacionales.

La competición es abierta al público que podrán disfrutar de estos grandes jugadores entre los que destacan Pedro Antonio Ginés, campeón del mundo infantil; Olga Alexandrova, maestra internacional varias veces campeona de España; y Yuri Solodovnichenko que viene de ganar el Masters de La Plagne de forma invicta.

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Juan Alberto Llaneza Vega, organizador del torneo, declara lo siguiente sobre el mismo. “Es el primer año que lo organizamos y estoy muy contento con la acogida; muchos clubes quieren venir a Asturias. A nivel deportivo, es una oportunidad de tener ajedrez de nivel en la comunidad, dará la oportunidad a mucha gente que no puede ir a jugar fuera. Es una ocasión perfecta para promocionar el ajedrez. Tener el Calatrava es un lujazo”, señala.