Oviedo da el visto bueno definitivo al Centro de Alfarería de Faro

El Ayuntamiento acaba de dar el visto bueno definitivo al estudio de implantación del futuro Centro de Alfarería de Faro, uno de los trámites urbanísticos necesarios para desarrollar el nuevo equipamiento vinculado a la tradición artesana de la localidad. El acuerdo fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

La aprobación establece una serie de condiciones que deberán respetar en el proyecto. Una de las principales afecta al saneamiento. El futuro centro tendrá que contar con una fosa séptica, ya que la conexión con la red pública obligaría a atravesar propiedades privadas durante una distancia superior a 200 metros. Además, tendrá una plaza de aparcamiento accesible, situada lo más cerca posible del edificio y en la zona de menor pendiente. También se tendrán que respetar las condiciones urbanísticas previstas en el Plan General de Oviedo y cumplir la normativa relativa a la gestión de residuos y excedentes de tierras que puedan producirse durante las obras.

El estudio fija una superficie máxima edificable de 500 metros cuadrados, con un límite de dos plantas y una altura de 9,5 metros hasta la cornisa. La parcela no podrá ser inferior a 5.000 metros cuadrados y la ocupación máxima se establece en el 25 %. El edificio deberá guardar tres metros de distancia respecto a los linderos y siete metros respecto al eje de los caminos rurales.

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Las cubiertas tendrán que ser inclinadas, a dos, tres o cuatro aguas, y de color rojo. El Ayuntamiento exige asimismo que, siempre que resulte posible, se conserve e integre la vegetación autóctona existente en las futuras zonas verdes. Especial atención tendrá la protección patrimonial. Por encontrarse el proyecto en un entorno de marcada tradición alfarera, deberán aplicarse medidas preventivas específicas ante la posibilidad de que aparezcan restos arqueológicos durante los trabajos.