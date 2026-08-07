Parees llenará Oviedo de nuevos murales con la sacavera, la memoria de Teatinos y las cometas como protagonistas

Oviedo volverá a convertir sus fachadas en grandes lienzos urbanos del 31 de agosto al 6 de septiembre con una nueva edición de Parees, el festival de arte muralístico organizado por la Fundación Municipal de Cultura, presidida por David Álvarez. La cita contará este año con tres grandes intervenciones que recuperarán la memoria de un antiguo mural de cometas, reivindicarán a la característica sacavera ovetense y reconstruirán parte del pasado industrial y vecinal de Los Prados.

Una de las intervenciones más singulares llegará al lado en la fuente de Foncalada. La ilustradora donostiarra Maite Rosende, ganadora del Premio Euskadi de Literatura en la categoría de Ilustración, recuperará la memoria del histórico mural de las cometas que decoró el número 24B de la calle Huertas. La obra, proyectada en los años ochenta, desapareció tras la rehabilitación de la fachada. La artista trabajará sobre aquel recuerdo colectivo después de recopilar fotografías, testimonios y recuerdos de los vecinos, con el objetivo de conectar el antiguo diseño con un lenguaje artístico contemporáneo. La nueva creación llevará por título «La Cometa».

La biodiversidad de Oviedo protagonizará otra de las grandes obras. Greta von Richthofen pintará en la calle Vázquez Mella, 58, un mural dedicado a la sacavera, la particular variedad de salamandra que habita desde hace siglos en distintos puntos de la ciudad. La creadora se ha documentado sobre este anfibio vivíparo cuya presencia está especialmente vinculada a grietas, fuentes y antiguos muros de Oviedo. La intervención, titulada «La sacavera de Oviedo», estará también inspirada por el cortometraje documental «Los últimos dragones de Oviedo», del biólogo David Álvarez, y abordará conceptos como la biodiversidad urbana, el aposematismo y la resistencia de esta especie al crecimiento de la ciudad.

El tercer gran mural trasladará el festival hasta Los Prados. La artista asturiana Mar Herrera intervendrá en los números 5-7 de la calle Rosa Menéndez con una obra dedicada a reconstruir la memoria del barrio. A través de encuentros con asociaciones y vecinos, Herrera recopilará escenas, acontecimientos y recuerdos relacionados con el pasado industrial y la vida cotidiana de la zona, que trasladará posteriormente al mural mediante una propuesta centrada en las personas y en la identidad construida durante décadas por quienes han vivido en el entorno.

La programación se completará además con diferentes propuestas abiertas a la participación ciudadana. En el túnel de Nicolás Soria, en Ciudad Naranco, vecinos y voluntarios podrán participar en «Colores en tránsito», un mural colaborativo que representará mediante diferentes gamas cromáticas el paso de las cuatro estaciones asturianas. La iniciativa estará coordinada por Yetooponese, Raposu Roxu y la Asociación Activa Ciudad Naranco.

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También habrá un taller de serigrafía y stencil, impartido por Raquel Requejo, de Espacio Garabatu, dirigido a participantes a partir de doce años, así como un taller de fabricación artesanal de cometas a cargo de la creadora textil e ilustradora Wen, conocida como Wenyuri, y relacionado con la intervención de Maite Rosende. Las familias tendrán igualmente su espacio en el programa con una actividad de muralismo para niños a partir de cinco años y sus acompañantes en el Skatepark del Parque de Invierno.