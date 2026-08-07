El uso de los patinetes de alquiler se dispara en Oviedo, con 7.000 usuarios este año

La consolidación del patinete eléctrico como alternativa de transporte urbano gana velocidad en Oviedo. El servicio municipal de alquiler superó los 100.000 viajes entre enero y julio, un 47% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras el Ayuntamiento prepara la incorporación de cascos en todos los vehículos antes de que entre en vigor el próximo 1 de octubre la nueva obligación estatal de utilizarlos. Los datos, que reflejan el crecimiento de este tipo de movilidad en la ciudad, evidencian además que cerca de 7.000 usuarios recurrieron ya este año a los patinetes compartidos, confirmando una tendencia al alza iniciada tras la implantación del servicio hace poco más de un año.

Las cifras difundidas por la Concejalía de Infraestructuras y Movilidad, dirigida por Nacho Cuesta, muestran que el servicio público, explotado mediante concesión por la empresa Bird, continúa ganando peso dentro de los desplazamientos cotidianos de los ovetenses. Entre enero y julio se contabilizaron 100.415 trayectos, frente a los registrados en el mismo periodo del pasado ejercicio, lo que supone un incremento cercano al 50%. El crecimiento se apoya también en una base de 6.987 usuarios, reflejo de una demanda cada vez más consolidada.

Los meses de mayor actividad fueron junio, con 17.810 desplazamientos, y mayo, con 15.471, coincidiendo con la llegada del buen tiempo y con un mayor uso de este tipo de vehículos para recorridos urbanos cortos. Los datos prolongan la evolución que ya se apreciaba en la segunda mitad de 2025, cuando el estreno del nuevo contrato permitió cerrar el ejercicio con 82.340 viajes entre junio y diciembre, siendo octubre el mes de mayor utilización, con 15.309 trayectos.

La evolución confirma la rápida implantación de un modelo de movilidad que el Ayuntamiento impulsó para ofrecer una alternativa al vehículo privado y complementar el transporte público. Cuando el sistema echó a andar el pasado verano, el Consistorio defendió la apuesta por la micromovilidad como una herramienta para favorecer desplazamientos sostenibles y reducir emisiones, una estrategia que ahora encuentra respaldo en el crecimiento continuado de la demanda.

El comportamiento de las bicicletas eléctricas, sin embargo, sigue una evolución diferente. Aunque el servicio mantiene usuarios, su utilización continúa muy por debajo de la de los patinetes. En lo que va de año se registraron 6.124 viajes realizados por 2.084 personas, unas cifras que los responsables municipales consideran similares a las de otras ciudades donde conviven ambos sistemas.

Los técnicos atribuyen esta diferencia a que los usuarios optan mayoritariamente por el patinete al considerarlo un medio más ágil, rápido y competitivo desde el punto de vista económico con las tarifas actuales. No obstante, el Ayuntamiento reconoce que quiere reforzar el atractivo de las bicicletas compartidas y estudia distintas medidas para incrementar su utilización.

Incentivos

Entre las opciones sobre la mesa figuran la aplicación de descuentos, una revisión de las tarifas vigentes, nuevas bonificaciones y otras fórmulas comerciales encaminadas a incentivar la demanda. El objetivo es equilibrar el uso de ambos medios de transporte y aprovechar el potencial de una red que permite cubrir buena parte de los desplazamientos urbanos sin recurrir al coche.

El concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, interpreta los datos como la confirmación de que el servicio responde a una necesidad creciente en la ciudad. «Estos datos reflejan una demanda creciente de este servicio en Oviedo y que el Ayuntamiento está velando por el cumplimiento de las normas y las restricciones en su aplicación y por la seguridad de usuarios de patinetes y peatones», señala.

Precisamente la seguridad marcará el siguiente paso en la evolución del sistema. El 100% de la flota de patinetes ya está registrada y matriculada, adaptándose a los nuevos requisitos normativos. Además, el Ayuntamiento trabaja junto a la empresa concesionaria para incorporar un casco en cada uno de los vehículos antes del 1 de octubre, fecha en la que entrará en vigor la modificación del Reglamento General de Circulación impulsada por la Dirección General de Tráfico que hará obligatorio su uso.

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La medida enlaza también con la actualización de la Ordenanza de Movilidad aprobada este año por el Ayuntamiento, que reforzó la regulación de los vehículos de movilidad personal. La normativa fija la edad mínima de 16 años para conducir patinetes, prohíbe circular por las aceras y zonas exclusivamente peatonales y prioriza la seguridad de los peatones, mientras el crecimiento del servicio confirma que la micromovilidad es ya un elemento estable del paisaje urbano de Oviedo.