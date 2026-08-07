La Policía Nacional localiza a dos fugados del centro de menores de Sograndio cerca de un parque de Irún

La actitud evasiva de dos jóvenes al detectar la presencia de la Policía Nacional en las inmediaciones del Parque Infantil de Santiago, en Irún, terminó destapando que ambos eran dos de los cinco internos fugados desde hacía cuatro días del Centro Juvenil de Sograndio, en Oviedo. Los agentes los identificaron durante un dispositivo preventivo de seguridad y comprobaron posteriormente que sobre los dos pesaban órdenes judiciales de búsqueda, detención y reingreso a las instalaciones. La intervención fue realizada por efectivos del Grupo de Controles de la Comisaría Conjunta de Hendaya-Irún.

Los agentes procedieron entonces a su identificación, pero ninguno llevaba documentación que permitiera acreditar quiénes eran. Ante esta circunstancia, los jóvenes fueron trasladados a dependencias policiales para realizar las correspondientes comprobaciones. Fue allí donde los sistemas oficiales de identificación permitieron confirmar que se trataba de dos de los menores fugados. Además, figuraban sobre ellos requisitorias judiciales en vigor emitidas por el Juzgado de Menores de Oviedo, que había ordenado su búsqueda, detención y posterior reingreso.

Tras comprobar con la autoridad competente que las órdenes continuaban vigentes, los agentes procedieron a detener a los dos jóvenes e iniciaron los trámites para devolverlos al centro del que se fugaron en medio de una agresión organizada contra los vigilantes, que generó la confusión necesaria para que varios internos escapasen del recinto. Durante los hechos resultaron heridos cinco trabajadores de seguridad.

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Ambos llegaron el jueves por la noche a las instalaciones de Sograndio. Permanecen en las denominadas camarillas, que son utilizadas cuando se establecen medidas sancionadoras. El Principado ha solicitado que uno de ellos sea trasladado a la cárcel de Asturias. El otro continuará en el centro porque el delito que cometió no es compatible con un régimen cerrado de internamiento.